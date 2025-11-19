Con auto, prenden fuego a un colegio en Culiacán

CULIACÁN, Sin..- Personas armadas tumbaron el portón principal de un colegio privado con un vehículo, al cual le prendieron fuego, lo que provocó un incendio que causó daños al plantel educativo, ubicado en la colonia Guadalupe, en la capital del estado.

Las autoridades de Seguridad Pública dieron a conocer que llamadas anónimas de vecinos de la calle Rio Quelite, casi esquina con la avenida Manuel Bonilla, de la citada colonia, reportaron un incendio en un plantel educativo privado.

En un inicio, los vecinos presumieron que se trató de un accidente, sin embargo, los cuerpos de auxilio, que llegaron a sofocar el fuego, se percataron que el siniestro fue provocado, al impactar la unidad en reserva contra la puerta principal y luego incendiarla.

La Fiscalía General del Estado fue notificada sobre este hecho de violencia que se suma a los ataques que han sufrido un total de 146 inmuebles, en un lapso de catorce meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asesinan a peluquero

A su vez, el propietario de una peluquería ubicada en el boulevard de las Orquídeas, en el fraccionamiento Colinas de la Ribera, fue asesinado de varios balazos.