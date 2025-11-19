logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a balazos a regidora de Campeche

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Asesinan a balazos a regidora de Campeche

CAMPECHE, Cam.- Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), señalan que presuntos sicarios con motocicletas robadas atacaron y balearon a la excandidata de Morena a la presidencia municipal de Palizada, y actual regidora Karina Díaz Hernández.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hombres armados interceptaron el vehículo de Karina y le dispararon en múltiples ocasiones. Tras el ataque la mujer fue trasladada al hospital general donde falleció.

La autoridad inició los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables. Ante el ataque armado, autoridades locales mantuvieron un operativo en la zona.

En redes sociales, el ayuntamiento de Palizada lamentó la muerte de Karina Díaz. “Nos solidarizamos con su familia, con sus seres queridos, con sus compañeros de trabajo y con toda la comunidad paliceña que hoy lamenta esta gran pérdida. Su legado de compromiso, integridad y vocación de servicio permanecerá siempre en la memoria institucional y en la vida pública de Palizada”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se informó la suspensión del desfile Cívico-Deportivo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ante aranceles persiste la cautela empresarial
Ante aranceles persiste la cautela empresarial

Ante aranceles persiste la cautela empresarial

SLP

El Universal

Chocan dos unidades de Trolebús; 26 heridos
Chocan dos unidades de Trolebús; 26 heridos

Chocan dos unidades de Trolebús; 26 heridos

SLP

El Universal

Ataca comando armado un bar
Ataca comando armado un bar

Ataca comando armado un bar

SLP

El Universal

Provocan el incendio del centro nocturno en Puebla; cobro de piso y narcomenudeo, las causas

Asesinan a balazos a regidora de Campeche
Asesinan a balazos a regidora de Campeche

Asesinan a balazos a regidora de Campeche

SLP

El Universal