Dos muertos deja la disputa entre cárteles, en Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un enfrentamiento armado entre dos grupos criminales que se disputan el control del territorio de Chiapas que hace frontera con Oaxaca dejó dos personas sin vida y dos heridas durante la madrugada de este viernes, lo que provocó el cierre de la carretera Panamericana durante varias horas. Largas filas de vehículos de pasaje, de carga y particulares quedaron detenidos desde la madrugada en ambos lados de la vía.

La Fiscalía de Chiapas informó que, durante el ataque armado, que se realizó a la altura del puente Las Flores, entre los municipios de Cintalapa y Ocozocoautla, murieron Didier “N” y Marcos “N”, mientras que resultaron heridos Rafael “N” y Yulisa “N”.

Hasta el lugar llegaron cuerpos de emergencia para atender a los lesionados que fueron traslados a un hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Como consecuencia del enfrentamiento armado, al menos tres vehículos en los que viajaban los criminales quedaron abandonados en un extremo del puente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al lugar llegaron elementos de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal, peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito para realizar las diligencias y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizarles la necropsia, en espera de que familiares de las víctimas mortales se acerquen a reclamar los cuerpos.

Los vehículos fueron remolcados hacia servicios periciales de la Fiscalía, donde se realizarán las diligencias de ley.

Fuentes oficiales informaron que fuerzas federales y estatales de seguridad fueron desplegadas en esa zona colindante con la ciudad deTuxtla Gutiérrez para la búsqueda de los agresores.

Para investigar esos hechos, fue designado un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas y la Fiscalía contra Homicidio, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo.