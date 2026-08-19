Concluye en el Palacio de los Deportes examen extraordinario de ingreso a la UNAM

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Este miércoles se lleva a cabo, sin incidentes, el segundo turno del examen de control presencial para ingresar a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La aplicación se realiza en el Palacio de los Deportes, donde este miércoles concluye la evaluación extraordinaria en la Ciudad de México.

Miles de aspirantes arribaron al denominado "Domo de Cobre" para presentar la prueba, mientras personal de la Universidad coordinó su ingreso y la logística dentro del recinto.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, acudió a la sede para supervisar el desarrollo de la última fecha programada para la aplicación del examen de control presencial.

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Esta evaluación forma parte del procedimiento establecido por la Universidad para validar los resultados del concurso de ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1.

La UNAM implementó este examen presencial después de detectar irregularidades en la evaluación realizada previamente en línea.