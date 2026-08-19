Caen cinco por robo de diésel en tramo Ébano-Tamuín

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra José "N", Edgar "N", Gerardo "N", Edgar "N" y Laura "N", quienes son investigados por su probable participación en el delito de robo de autotransporte federal de carga.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aportó sólidos datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso e impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Los hechos refieren que elementos de la Guardia Civil Estatal recibieron un reporte del Sistema de Emergencias 911, por el robo de un tractocamión que transportaba diésel desde Tuxpan, Veracruz, con destino a San Luis Potosí, y que el mismo había sido robado de manera violenta por varias personas que iban a bordo de un vehículo con placas de Querétaro.

Al transitar sobre el kilómetro 74 de la Carretera Federal 70, tramo Ébano-Tamuín, los oficiales observaron un vehículo tipo tractocamión con dos tanques remolques tipo cisternas, las cuales coincidían con el referido reporte de robo.

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Los efectivos policiales, tras una persecución, detuvieron a José "N", Edgar "N", Gerardo "N", Edgar "N" y Laura "N", y los pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.