SEP publica calendario escolar 2026-2027

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El próximo lunes 31 de agosto, miles de estudiantes mexicanos regresarán a las aulas para comenzar el ciclo escolar 2026-2027. Y aunque todavía queda un poco para dejar atrás las vacaciones, hay una duda que ya empieza a circular entre madres, padres y tutores: ¿cuándo volverán a descansar los alumnos?

El calendario de la SEP contempla varios periodos de vacaciones, suspensiones de clases y jornadas de Consejo Técnico Escolar (CTE); por lo que estas son las fechas que conviene tener a la mano para organizar el próximo ciclo.

Una vez que los estudiantes regresen a las escuelas, tendrán que esperar algunos meses para disfrutar nuevamente de un periodo largo de descanso.

Las primeras vacaciones del nuevo ciclo llegarán en diciembre. De acuerdo con el calendario de la SEP, el periodo vacacional comenzará el lunes 21 de diciembre, y los alumnos regresarán a las aulas el 7 de enero de 2027.

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Después llegará uno de los descansos más esperados del año: Semana Santa 2027. Este periodo de vacaciones está contemplado del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Las actividades escolares se reanudarán el lunes 5 de abril.

Además de las vacaciones, la Secretaría de Educación Pública contempla diferentes fechas de suspensión de actividades escolares por conmemoraciones oficiales.

La primera suspensión llegará poco después del regreso a clases. Se trata del 16 de septiembre, cuando se conmemora el inicio de la Independencia de México.

Más adelante, los estudiantes también tendrán descanso el lunes 2 de noviembre, correspondiente al Día de Muertos.

Otro de los días marcados en el calendario será el lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Otro punto que suele generar dudas son las fechas de Consejo Técnico Escolar. Aunque no se trata de vacaciones, durante estos días los alumnos no tendrán clases, ya que el personal docente participará en reuniones de trabajo.

El calendario establece ocho jornadas de CTE durante el ciclo 2026-2027. En estas reuniones, los profesores revisarán estrategias educativas, analizarán el trabajo escolar y definirán aspectos relacionados con la organización de las escuelas.

Las fechas establecidas para estas sesiones serán el viernes 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026.

Para 2027, los días continuarán el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.