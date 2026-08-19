Capturan a presunto homicida de Pavón

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó de la detención de Andrés "N", señalado como probable responsable de un hecho en el que perdió la vida una persona el 6 de junio de 2026, en la colonia Pavón, perteneciente a la Zona Metropolitana.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), obtuvieron elementos que permitieron establecer la probable participación de dicha persona en estos hechos, por lo que se llevaron a cabo las acciones correspondientes para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

Andrés "N" es considerado un objetivo prioritario para la PDI, debido a que se encuentra relacionado con otros hechos delictivos que son investigados por la Fiscalía Potosina.

Su detención permitirá continuar con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de estos casos y determinar su posible responsabilidad en cada uno de ellos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Actualmente, el detenido se encuentra recluido y a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado continuará con las acciones legales para buscar que sea vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado que se le imputa, además de fortalecer las investigaciones sucesos al oriente de la Zona Metropolitana potosina.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.