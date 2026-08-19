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Hay ventana abierta al perdón tras robo: Cruz Perales

Con independencia de ello, el acto de desagravio procederá de cualquier manera

Por Martín Rodríguez

Agosto 19, 2026 12:02 p.m.
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Tomás Cruz Perales/Foto: Pulso

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      Aunque hay excomunión vigente que priva del acceso a los actos religiosos para quienes robaron elementos litúrgicos del templo del Sagrario en Mexquitic de Carmona, está abierta la ventana del perdón.

      La vocería de Iglesia católica potosina, a cargo de Tomás Cruz Perales, informó que la excomunión surte efectos específicamente para personas en condición de ser creyentes católicos, con independencia de que existe la observación moral para quienes no lo son, sin perjuicio de que para ellos, según el derecho canónico, la excomunión no aplica, por tratarse de un resolutivo que únicamente atañe a la religión católica.

      Con independencia de ello, el acto de desagravio procederá de cualquier manera, de manera paralela a la revisión de otras medidas legales.

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