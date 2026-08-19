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CEDH, sin datos públicos de recomendaciones pese al alza en quejas

Entre enero y agosto, atendió 2 mil 762 casos, superando el ritmo del año anterior

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 19, 2026 12:29 p.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acumula 2 mil 762 atenciones en lo que va de 2026, pero su portal no cuenta con información actualizada sobre las recomendaciones emitidas durante este año.

      El último dato proporcionado por la presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, señala que se habían emitido tres, aunque no se precisaron las autoridades a las que fueron dirigidas.

      Las atenciones corresponden al periodo del 1 de enero al 7 de agosto y se distribuyen en mil 728 orientaciones jurídicas, 626 quejas, 399 canalizaciones y nueve gestiones. Con ello, la Comisión ya alcanzó el 65.5 por ciento de las 4 mil 220 atenciones registradas durante todo 2025.

      El comportamiento de este año también muestra un aumento en la demanda de los servicios del organismo. Durante los primeros siete meses de 2026 se registró un promedio de 394.6 atenciones al mes, frente a las 351.7 que se contabilizaron en promedio durante 2025, una diferencia de 12.2 por ciento.

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      La cifra acumulada hasta agosto podría llevar a la CEDH a superar el registro del año pasado. De mantenerse el ritmo actual, el organismo terminaría 2026 con alrededor de 4 mil 735 atenciones, unas 515 más que las reportadas durante 2025.

      Mientras las cifras de atención muestran un incremento, la información pública sobre las recomendaciones permanece sin actualización en el sitio de la Comisión.

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      Hasta ahora, no se encuentran disponibles los documentos correspondientes a 2026 ni información que permita conocer si, además de las tres mencionadas por la presidenta, se han emitido otras recomendaciones en el transcurso del año.

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