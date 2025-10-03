Arranca el mes rosa

SAN CIRO DE ACOSTA.- Arrancó el Mes Rosa que tiene como objetivo erradicar los casos de cáncer de mama durante el cual se realizarán actividades deportivas y exploraciones en féminas para prevenir el cáncer de mama, además se impartirán platicas preventivas.

Mónica Pereyra Segura, presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Municipal de la Mujer exhortan a las mujeres a unirse al Octubre Rosa, mes de la lucha contra el cáncer de mama.

Se realizarán diversas actividades las que arrancarán este 6 de octubre con un acto cívico, caminata y fotografía de lazo rosa. El día 7 una clase de jumping, el 8, pláticas de concientización y exploración de mamas en la localidad de Agua Fría.

Para el 9 se recorrerá la comunidad del Pitayo, para llevar a cabo una campaña de concientización y exploración de mamas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El 10 se acudirá a la localidad de la Trinidad, para realizar exploración de mamas.

Para el día 13 de octubre la jornada de prevención se efectuará en el jardín principal, 14 un taller de pintura en el Andador Municipal, el 15, pláticas de prevención en el CBTA #187.

Una actividad deportiva el 16 de octubre en la cancha Colonia Guadalupe, para cerrar las actividades el 17 de octubre.

Lo que se busca es prevenir casos de cáncer de mama, por lo que se le invita a la población acudan a realizar sus exploraciones.