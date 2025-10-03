logo pulso
Concurso estatal de pintura a nivel infantil

Por Carmen Hernández

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Concurso estatal de pintura a nivel infantil

Ciudad Fernández.- Todo listo para el Concurso Estatal de Dibujo, Pintura Infantil y Juvenil, se estarán recibiendo los trabajos hasta el 5 de noviembre en el departamento de Tesorería. 

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública invita a los niños a participar en el cuarto concurso estatal, el tema que se abordará es la prevención del maltrato animal.

Lo que se busca es que los niños demuestren cómo imaginan un mundo donde los animales vivan felices, protegidos y con amor. 

Un espacio donde las mascotas no sufran hambre, que estén libres de miedo y puedan expresar su comportamiento natural.

Podrán participar niños de 8 a 11 años, de 12 a 15 y de 16 a 18 años.  Los trabajos se estarán recibiendo hasta el próximo 5 de noviembre en las oficinas de la Tesorería Municipal, de 8 a 3 de la tarde.

