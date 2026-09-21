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Respalda SEGE regulación del uso de celulares en escuelas

La iniciativa del Gobernador Gallardo busca mejorar concentración y convivencia en escuelas de San Luis Potosí.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 21, 2026 10:19 a.m.
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Respalda SEGE regulación del uso de celulares en escuelas
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      La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) participó en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la CONAEDU, donde se acordó establecer una ruta nacional para regular el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los planteles educativos.

      Informó que es una medida que coincide con la propuesta que el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, presentó ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí para regular el uso de celulares y pantallas en educación básica. 

      La titular de la SEGE, Deysi Maribel López Sierra, participó en los trabajos y la toma de acuerdos, destacando que San Luis Potosí ya había colocado este tema en la agenda educativa y que ahora existe coincidencia con la política que plantea el Gobierno Federal para favorecer mejores condiciones de aprendizaje y convivencia en las escuelas.

      Como parte de los acuerdos nacionales, en los niveles de primaria y secundaria se plantea restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar, mientras que en educación media superior y superior cada autoridad educativa establecerá los criterios correspondientes, exhortando a evitar su uso en clases; mientras que, computadoras y tabletas se propone privilegiar su utilización exclusivamente con fines pedagógicos.

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