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Sheinbaum defiende mecanismo de encuestas en Morena

Explicó que este método fue creado para que las decisiones no dependieran directamente de la dirigencia

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 10:42 a.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: Archivo

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      Ante las críticas y desacuerdos surgidos dentro de Morena por el proceso para definir a los coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los inconformes a "serenarse" y sostuvo que la disputa no debe convertirse en un asunto personal.

      "Entonces, hay que serenarse. Y no es un tema personal este, lo más importante pues es un proyecto. En todos los partidos políticos. No debería ser temas personales, sino un proyecto", expresó.

      Sheinbaum defendió el mecanismo de encuestas utilizado por Morena y rechazó que exista "dedazo" en la selección de sus coordinadores. Explicó que este método fue creado para que las decisiones no dependieran directamente de la dirigencia del partido.

      "Se tomó la decisión de que la o los coordinadores no fueran un dedazo del presidente de Morena en aquel momento, sino un mecanismo donde la gente decidiera", señaló.

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      La presidenta explicó que las encuestas contemplan 10 preguntas ponderadas y que suelen participar varias encuestadoras para contar con elementos de comparación.

      Ante los cuestionamientos por el perfil de algunos de los seleccionados, Sheinbaum recordó que Morena se ha integrado con personas provenientes de distintas fuerzas políticas y puso como ejemplo a gobernadores que se incorporaron al movimiento después de su fundación.

      "Morena se fue construyendo con personas que venían de distintos lugares, convencidas de un proyecto", afirmó.

      La mandataria reconoció que en un proceso democrático siempre habrá inconformidades, pero pidió que las diferencias no desplacen el objetivo central del movimiento.

      "Es muy democrático el proceso y el ser democrático, pues siempre va a haber un equipo que diga, bueno, pues no estoy de acuerdo", indicó.

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