logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Iglesia buscará que Papa León XIV visite México en 2027

Desde hace más de 34 años se restablecieron las relaciones Iglesia-Estado, y la visita del cardenal busca fortalecerlas.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 02:31 p.m.
A
Iglesia buscará que Papa León XIV visite México en 2027
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       De concretarse una visita del Papa León XIV a México, ante las reiteradas invitaciones de la Iglesia mexicana y el gobierno federal, sería probable que viniera el próximo año, refirió monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en entrevista con EL UNIVERSAL.


      "Lo más probable es que este año no venga. Acaba de anunciar hoy, en la mañana, en la Santa Sede el viaje que va a hacer a la parte sur, a Perú, Uruguay y Argentina, en noviembre, por lo tanto, este año no creo que venga o no haga un viaje más a Latinoamérica. Esperemos el próximo año. El próximo año todavía no está definida la agenda del Papa, entonces iremos estando atentos a lo que él va sugiriendo", comentó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Monseñor Pérez Herrera recordó que, en septiembre de 2025, el consejo de presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana visitó al Papa León XIV, en Roma, para invitarlo a México, y él expresó su deseo de venir.
      "Él nos expresó su deseo de venir pronto a México. Posteriormente el Gobierno Federal, en diciembre, también hizo un enlace con el Papa, la presidenta con el Papa y le reiteró la invitación del gobierno. Y bueno, él conoce bien México, el Papa cuando era superior de los Agustinos, vino 30 veces a México", contó.
      En el marco de la visita del cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano, a México, dijo que insistirán en la invitación, "esperando que pronto podamos encontrar la manera que venga".
      Detalló que el cardenal Parolin asistirá hoy a una reunión con líderes del Diálogo Nacional por la Paz, para explicarle los avances alcanzados con la estrategia nacional implementada por la Iglesia en México.
      "Sabiendo que el Santo Padre tiene esta preocupación en el corazón (promover la paz), vimos importante que escuchara a través del cardenal Parolin lo que la Iglesia Mexicana está proponiendo, los avances que hemos tenido, los proyectos que estamos haciendo para que él pueda llevar una palabra de esperanza al Santo Padre, de que, bueno, sí es cierto que los conflictos son muchos, pero también los esfuerzos para alcanzar la paz", dijo.
      Subrayó que el cardenal Parolin viene a fortalecer la relación política y el diálogo entre la Iglesia y el gobierno, "y a buscar caminos de colaboración. Desde hace 35 años se restablecieron, bueno, 34 años y meses, se restablecieron las relaciones Iglesia-Estado y esta es una visita que busca fortalecer este restablecimiento".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Iglesia buscará que Papa León XIV visite México en 2027
      Iglesia buscará que Papa León XIV visite México en 2027

      Iglesia buscará que Papa León XIV visite México en 2027

      SLP

      El Universal

      Desde hace más de 34 años se restablecieron las relaciones Iglesia-Estado, y la visita del cardenal busca fortalecerlas.

      Hija de Ruffo Appel presenta Comité por la libertad de su padre
      Hija de Ruffo Appel presenta Comité por la libertad de su padre

      Hija de Ruffo Appel presenta Comité por la libertad de su padre

      SLP

      El Universal

      El comité busca unir a la ciudadanía para exigir la libertad de Ernesto Ruffo Appel.

      Tamaulipas propone alertas celulares para búsqueda de desaparecidos
      Tamaulipas propone alertas celulares para búsqueda de desaparecidos

      Tamaulipas propone alertas celulares para búsqueda de desaparecidos

      SLP

      El Universal

      Tamaulipas, con alta cifra de desaparecidos, busca fortalecer mecanismos de respuesta rápida.

      Restituyen imagen Santa Rosa de Lima en parroquia Hidalgo
      Restituyen imagen Santa Rosa de Lima en parroquia Hidalgo

      Restituyen imagen Santa Rosa de Lima en parroquia Hidalgo

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República mantuvo la imagen bajo resguardo para acreditar su origen y restitución.