Iglesia buscará que Papa León XIV visite México en 2027

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De concretarse una visita del Papa León XIV a México, ante las reiteradas invitaciones de la Iglesia mexicana y el gobierno federal, sería probable que viniera el próximo año, refirió monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en entrevista con EL UNIVERSAL.

"Lo más probable es que este año no venga. Acaba de anunciar hoy, en la mañana, en la Santa Sede el viaje que va a hacer a la parte sur, a Perú, Uruguay y Argentina, en noviembre, por lo tanto, este año no creo que venga o no haga un viaje más a Latinoamérica. Esperemos el próximo año. El próximo año todavía no está definida la agenda del Papa, entonces iremos estando atentos a lo que él va sugiriendo", comentó.

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Monseñor Pérez Herrera recordó que, en septiembre de 2025, el consejo de presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana visitó al Papa León XIV, en Roma, para invitarlo a México, y él expresó su deseo de venir."Él nos expresó su deseo de venir pronto a México. Posteriormente el Gobierno Federal, en diciembre, también hizo un enlace con el Papa, la presidenta con el Papa y le reiteró la invitación del gobierno. Y bueno, él conoce bien México, el Papa cuando era superior de los Agustinos, vino 30 veces a México", contó.En el marco de la visita del cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano, a México, dijo que insistirán en la invitación, "esperando que pronto podamos encontrar la manera que venga".Detalló que el cardenal Parolin asistirá hoy a una reunión con líderes del Diálogo Nacional por la Paz, para explicarle los avances alcanzados con la estrategia nacional implementada por la Iglesia en México."Sabiendo que el Santo Padre tiene esta preocupación en el corazón (promover la paz), vimos importante que escuchara a través del cardenal Parolin lo que la Iglesia Mexicana está proponiendo, los avances que hemos tenido, los proyectos que estamos haciendo para que él pueda llevar una palabra de esperanza al Santo Padre, de que, bueno, sí es cierto que los conflictos son muchos, pero también los esfuerzos para alcanzar la paz", dijo.Subrayó que el cardenal Parolin viene a fortalecer la relación política y el diálogo entre la Iglesia y el gobierno, "y a buscar caminos de colaboración. Desde hace 35 años se restablecieron, bueno, 34 años y meses, se restablecieron las relaciones Iglesia-Estado y esta es una visita que busca fortalecer este restablecimiento".