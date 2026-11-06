"Padrino" de corruptores de Taddei pasó del Cisen a Somos: SinEmbargo.mx

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Cuando en 2022 el toluqueño Juan Carlos Padilla Aguilar marchó en la "Marea rosa" de Claudio X. González Guajardo para gritar "¡El INE no se toca!", cuyas movilizaciones son el embrión del partido Somos en el que ahora milita, en realidad defendía los contratos por mil millones de pesos que ese año y el anterior obtuvieron en ese órgano electoral los hermanos Hernández Casillas, a quienes apadrinó desde que trabajaron con él en la Secretaría de Gobernación y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con Carlos Salinas de Gortari, en una carrera en el espionaje que él inició en la siniestra Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) del gobierno federal.

En efecto, cuando los hermanos Hernández Casillas crean Cartonera Plástica, en 1988, la empresa que protagonizó dos escándalos de corrupción en el Instituto Electoral del Estado de México, Padilla Aguilar tenía una estrecha relación con ellos, porque desde 1983 los empleó en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Segob: José Alfredo —el que videograbó a Guadalupe Taddei y a sus hijos— era su secretario particular y Raymundo trabajó en el área de Recursos Financieros y Materiales.

Pero antes de ocupar ese cargo, en 1980, Padilla Aguilar trabajó como subdirector de la DIPS cuando la dirigía el también priista Sami David David y ese órgano de espionaje y represión de la Secretaría de Gobernación dependía del temible subsecretario Fernando Gutiérrez Barrios, cuyo secretario particular era el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Este dato como subdirector de Análisis de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Segob, que ahora SinEmbargo revela, está contenido en su ficha oficial del Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano, editado por Miguel de la Madrid.

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Probablemente por ese antecedente es que al crearse el CISEN, en 1989, Jorge Carrillo Olea, designado su primer director por Salinas de Gortari, lo nombra secretario general, el segundo cargo en la jerarquía, donde vuelve a dar empleo a los hermanos Hernández Casillas: José Alfredo es, otra vez, su secretario particular y Raymundo trabaja en el área de Investigaciones.

Para entonces los hermanos son propietarios de la empresa Cartonera Plástica, que fabrica materiales para las elecciones que, en ese entonces, estaban bajo el control del gobierno. La amistad de Padilla Aguilar con ellos prevalece cuando, a finales de 1989, el recién electo Gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza, lo designa Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Es hasta 2017 cuando Padilla Aguilar vuelve al servicio público en el gobierno de Enrique Peña Nieto: En abril de ese año, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo nombra delegado regional de esa dependencia en los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.

Y cuando en 2022 se crea el Frente Cívico Nacional, encabezado por Emilio Álvarez Icaza, Cecilia Soto, Gustavo Madero y otros, Padilla Aguilar es su dirigente en el Estado de México, según lo que ha declarado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional del partido Somos, en el que son militantes, dirigentes y consejeros exfuncionarios electorales como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés Zurita, Edmundo Jacobo Molina, María del Carmen Alanís y Marco Antonio Baños.

El Frente Cívico Nacional fue, entre otros membretes creados por Claudio X. González, el convocante a las movilizaciones para rechazar la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que unificó en el grito "¡El INE no se toca!", que luego dio lugar al partido político Somos.

Ese año de 2022, las empresas de los hermanos Hernández Casillas, ahijados de Padilla Aguilar, facturaron 178.8 millones de pesos de los órganos electorales del INE y el año anterior, 2021, los contratos que obtuvieron sumaron 908 millones de pesos, cuando presidía ese órgano electoral Lorenzo Córdova. Y ya con Taddei, en 2023, los contratos sumaron 136.3 millones y crecieron a 582 millones de pesos en 2024, según información oficial preliminar.

Juan Carlos Padilla Aguilar, exsecretario general del CISEN durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y antiguo jefe de José Alfredo Hernández Casillas, participó en actividades del Frente Cívico Nacional, movimiento del que surgió el partido Somos. Foto: Crisanta Espinosa Aguilar, Cuartoscuro.

Así que cuando Padilla Aguilar participaba en la "Marea rosa" de 2022, y gritaba que "el INE no se toca", lo que no quería era que no se tocara los contratos de los hermanos Hernández Casillas, de quienes es padrino desde al menos 1983, hace 43 años.

En el Diccionario Biográfico del Gobierno Mexicano la biografía del padrino de los hermanos Hernández Casillas consigna que es actuario de profesión, que se afilió al PRI desde 1973 y que también ocupó el cargo de coordinador general del Sistema Nacional de Protección Civil de la Segob.

La Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, destacó este jueves que Padilla Aguilar es una figura fundamental para explicar el origen de las relaciones de poder que posteriormente permitieron a los hermanos Hernández Casillas convertirse en proveedores electorales.

"Estos hermanos empezaron su carrera en la Administración Pública al cobijo de Juan Carlos. ¿Qué pasa en los años subsecuentes? Cuando se va Juan Carlos Padilla al Estado de México, los hermanos Hernández Casillas salen y se convierten en empresarios y empiezan a constituir las empresas", explicó la funcionaria durante la conferencia presidencial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también insistió en la continuidad de estas relaciones, desde el Gobierno de Salinas de Gortari hasta las organizaciones opositoras que dieron origen al partido Somos.

"¿Quién es su contacto, quién los trae a trabajar en aquella época? Una persona que se llama Juan Carlos Padilla Aguilar, que fue director de Renapo y después secretario general del Cisen", señaló.

Y agregó: "¡Oh, sorpresa!, en 2022 sale en la organización de [Guadalupe] Acosta Naranjo, como su representante en el Estado de México. ¡Y oh, sorpresa! Hoy es uno de los militantes más destacados del partido Somos".

Para Sheinbaum, estos antecedentes son relevantes para comprender cómo los empresarios que comenzaron su trayectoria bajo la protección de funcionarios del priismo terminaron consolidando una red de proveedores electorales durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE, cuyos contratos son ahora objeto de investigaciones oficiales.