Coopera QR con la UE para aprovechar sargazo

CANCÚN, QR.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa sostuvo un encuentro con el Comisario Europeo Josef Síkela y el secretario de Cambio Climático y Desarrollo de la SEMARNAT, José Luis Samaniego Leyva, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional en materia de economía circular y aprovechamiento sustentable del sargazo.

Durante el evento, realizado en el marco de la visita de una delegación de la Unión Europea, la mandataria estatal destacó que Quintana Roo se ha posicionado como referente global en innovación ambiental, al convertir un desafío ecológico en una oportunidad de desarrollo sostenible.

“El sargazo es un fenómeno natural que no podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. En Quintana Roo elegimos actuar con responsabilidad, innovación y visión de futuro”, afirmó.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA), Oscar Rébora, destacó que el estado alberga la primera planta piloto de biogás en México, resultado de un estudio técnico que avala su viabilidad y ya cuenta con certificaciones pertinentes.

Esta planta busca transformar el sargazo en recursos útiles como energía limpia, fertilizantes orgánicos y bonos de carbono, además de generar empleos verdes y reducir las emisiones.