Inhabilita Anticorrupción a farmacéutica

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que impuso una sanción de un millón 193 mil 128 pesos e inhabilitó por dos años a la empresa a la empresa Ortopedia Ana, S.A. de C.V. por presentar información falsa y entrega a destiempo de bienes contratados por el IMSS en 2022.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción informó que estas sanciones corresponde al pedido D2P1789, celebrado el 1 de diciembre de 2022 con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que impuso a la empresa Ortopedia Ana, S.A. de C.V. una sanción de un millón 193 mil 128 pesos y una inhabilitación de 24 meses para participar, por sí o a través de intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

“Lo anterior, responde a la entrega de bienes con especificaciones distintas a las acordadas y a la presentación de información falsa en el pedido número D2P1789, celebrado el 1 de diciembre de 2022 con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”.

