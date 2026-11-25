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El quarterback Aaron Rodgers aseguró el miércoles que se enteró de su sorpresiva suplencia con los Steelers de Pittsburgh para el partido de esta semana contra Denver por un compañero de equipo y no por el entrenador Mike McCarthy.

Los Steelers informaron la tarde del martes que Rodgers estaría inactivo para el partido del viernes contra los Broncos, y que Mason Rudolph sería el titular, un impactante anuncio que llegó horas después de que McCarthy se comprometió a mantener a Rodgers como su titular a pesar de la deslucida actuación ofensiva en la derrota ante Filadelfia.

Un día después, Rodgers comparó en ESPN en "The Pat McAfee Show" y dijo que el ala cerrada Pat Freiermuth le informó que lo había relegado al banquillo, al tiempo que también aseveró que ocurrió después de que hablara con McCarthy sobre que el entrenador se quedaba dormido en reuniones o se ausentaba de las actividades del equipo.

Rodgers dijo que había hablado con McCarthy sobre su falta de atención y que había conversado con él sobre cambiar las responsabilidades de cantar las jugadas.

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"Si intentas mandarme al banquillo o no cambias el llamado de jugadas, entonces deberías simplemente dejarme en libertad, porque siento que en este punto estoy haciendo lo correcto para la organización", señaló Rodgers.

"Él me respondió: voy a hacer lo correcto por la organización, lo cual en su mente era deshacerse de mí", añadió Rodgers. "Ahora obviamente él tiene al dueño y al gerente general de su lado".

La decisión de enviar al cuatro veces Jugador Más Valioso fue impactante y deja en duda el futuro del jugador, que pronto cumplirá 43 años.

Rodgers no estuvo presente para ver a los Steelers trabajar sin él. El equipo lo eximió de la práctica el miércoles mientras Mason Rudolph tomaba las repeticiones con los titulares.

Luego apareció como invitado en el programa de McAfee.

Rodgers ya ha dicho que esta será su última temporada. Pero ahora la pregunta es si llegará a terminarla —al menos en Pittsburgh— después de que McCarthy recurriera a Rudolph, un suplente de larga trayectoria, con los Steelers (6-4) intentando salir de una mala racha de dos partidos antes de que sea demasiado tarde.

Hay pocos precedentes de sentar a mitad de temporada a un futuro miembro del Salón de la Fama y campeón del Super Bowl. Johnny Unitas, que transitaba sus últimos días con el uniforme de los Chargers, fue enviado al banquillo a favor del novato Dan Fouts después de cuatro partidos en 1973.

Joe Namath no volvió a jugar tras lanzar cuatro intercepciones en una derrota ante Chicago durante una breve aparición al final de su carrera con los Rams de Los Ángeles, un mes después de iniciada la temporada de 1977.

Más recientemente, Denver reemplazó a Peyton Manning por Brock Osweiler a mitad de 2015 incluso con el club con marca de 7-2. Manning regresó en la final de la temporada regular y luego actuó en los playoffs, mientras la dominante defensa de los Broncos conducía a la franquicia a su tercer campeonato del Super Bowl. Manning se fue del campo con el Trofeo Lombardi en las manos en su último partido.

Esta no es la misma situación.

Aunque los Steelers están actualmente en posición de playoffs, sus próximos tres partidos son contra Denver, líder del Oeste de la AFC; Houston, que viene en alza; y Jacksonville, líder del Sur de la AFC. Aunque probablemente puedan similar una derrota o quizás incluso dos, tres podrían ser catastróficas.

Rudolph rescató la temporada de 2023 de Pittsburgh al salir del banquillo en diciembre y encabezar un repunte hasta conseguir un boleto a los playoffs.

Eso no impidió que los Steelers siguieran adelante sin él al incorporar a Russell Wilson y Justin Fields en 2024 y luego a Rodgers en 2025.

El primer año de Rodgers terminó con una abultada derrota en casa en los playoffs ante los Texans. Su futuro parecía incierto hasta que los Steelers contrataron a McCarthy para reemplazar a Mike Tomlin en enero. Rodgers ayudó a McCarthy a conseguir el puesto, aunque qué tan grande fue esa contribución está en discusión.

Pittsburgh tiene marca de 2-4 como visitante y parece poco probable que alcance a Cincinnati en la carrera por el título del Norte de la AFC.

Y, en general, los altibajos del equipo sugieren poco de que puedan avanzar lejos en la postemporada.

El juego de Rodgers ha reflejado el de su equipo. Lanzó tres pases de touchdown en tres semanas consecutivas, incluso superando en duelo a la estrella de Cincinnati Joe Burrow en una victoria sobre los Bengals a finales de septiembre.

Sin embargo, últimamente le ha costado marcar diferencia, a menudo descargando el balón a los corredores Jaylen Warren y Rico Dowdle o recibiendo capturas detrás de una línea ofensiva irregular cuando intenta atacar más profundo hacia un grupo de receptores que ha rendido por debajo de lo esperado, en particular DK Metcalf (dos veces Pro Bowl).

Rodgers promedió apenas 0,5 yardas aéreas por intento en la primera mitad la semana pasada contra Filadelfia, la cifra más baja desde que ESPN comenzó a medir esa estadística en 2006.

No está claro qué ocurrirá a continuación con un jugador que siempre se ha inclinado por hacer las cosas a su manera en todo momento.