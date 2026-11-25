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El diputado local de Morena, Miguel Ángel Macedo, propuso sancionar a las personas que dejen solo a un animal de compañía al interior de un vehículo estacionado.

Durante la sesión de este martes, el legislador presentó una iniciativa para modificar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para que una de las obligaciones de los tutores sea abstenerse de dejar o mantener sin supervisión a los animales de compañía al interior de vehículos estacionados, independientemente del tiempo de permanencia, cuando no exista una persona responsable que pueda atender sus necesidades y garantizar condiciones adecuadas de ventilación, temperatura, hidratación y seguridad.

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Asimismo, la reforma promueve que el dejar a los perros y gatos en vehículos estacionados sea considerado crueldad y maltrato animal, y se sancione con multa económica o con arresto de hasta 36 horas.Al explicar su propuesta, Macedo Escartín indicó que su propuesta busca fortalecer la tutela responsable de los animales de compañía, prevenir situaciones de riesgo y garantizar que su protección no dependa solo de la voluntad de sus propietarios, sino también de disposiciones jurídicas claras que permitan exigir su cumplimiento.Además, dijo, se busca fomentar una cultura de respeto hacia los animales, ya que su cuidado implica garantizarles condiciones adecuadas en todo momento, incluso durante los desplazamientos y actividades cotidianas de las personas que están a su cargo."Es común encontrar perros dentro de automóviles mientras sus tutores realizan alguna compra, entran a un establecimiento o atienden algún pendiente. Muchas veces se piensa que serán solo unos minutos, que dejar un poco abierta la ventana es suficiente o que no existe mayor peligro, pero la verdad no es así", lamentó.El diputado local precisó que la temperatura dentro de un vehículo puede elevarse rápidamente y provocar estrés térmico, deshidratación o daños graves a la salud de los perros, gatos y otros animales de compañía, los mismos que no pueden abrir la puerta o pedir ayuda cuando están en peligro."Esta propuesta no busca impedir que las personas trasladen a sus animales de compañía en sus vehículos. Lo que buscamos es evitar que permanezcan solos, sin supervisión y expuestos a condiciones que puedan poner en peligro su vida", subrayó.