Córdova critica auditoría sobre corrupción en el INE

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Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), ha descrito como una "cortina de humo" la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de llevar a cabo una revisión histórica sobre los contratos del antiguo IFE en el contexto de una investigación sobre posibles actos de corrupción en el INE, en relación con la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien recientemente dejó la presidencia del organismo electoral.

Córdova, que ocupó el cargo de presidente del INE entre 2014 y 2023, destacó que el actual auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, había mostrado hasta este momento un grado de autonomía respecto al gobierno federal. Sin embargo, expresó que parece que ahora se está alineando con una narrativa que, según él, busca desviar la atención de la responsabilidad que el partido en el poder, Morena, tiene en este ámbito.

Durante una entrevista, Córdova acusó al movimiento de la Cuarta Transformación de fomentar una concentración de poder en la figura de Taddei, sugiriendo que se le está otorgando un blindaje que podría facilitar la realización de actos corruptos. Según su análisis, desde 2019, el partido Morena ha mostrado un interés por capturar el INE, con ataques directos provenientes del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra la autonomía de esta institución electoral.

"López Obrador ha buscado una concentración de poder. Quienes piensen que el INE no ha sido objeto de ataque por parte del gobierno, no han entendido la situación", afirmó Córdova.

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Por su parte, en una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a Córdova por no haber tomado medidas contra lo que ella considera un duopolio empresarial que ha dominado el INE. En respuesta a estas acusaciones, el exconsejero enfatizó que su gestión fue previamente auditada por la ASF sin que se encontraran irregularidades significativas.

"Pueden auditar, no tengo miedo. Quieren auditar lo que ya fue auditado, está bien, puede que intenten inventar, pero eso no exime su responsabilidad", concluyó Córdova. La controversia en torno a la auditoría y las acusaciones de corrupción continúan generando debate en el ámbito político y electoral del país.