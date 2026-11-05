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Seguridad

Objetivo criminal, el detenido en Río Santiago; aseguran arsenal

La SSPC detalló que tras una agresión armada contra la GCE se logró detener a un segundo sujeto

Por Redacción

Noviembre 05, 2026 11:02 a.m.
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Foto: SSPC

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      Tras los hechos del miércoles en el bulevar Río Santiago, las autoridades estatales informaron que a partir de una intervención coordinada entre la Guardia Civil Estatal y el C5i2, se permitió ubicar a un objetivo criminal, y durante la acción fueron asegurados dos vehículos, seis armas de fuego y se detuvo a otra persona relacionada.

      Las labores de inteligencia y el uso de tecnología del C5i2, mediante el sistema de cámaras de reconocimiento facial, permitieron identificar y ubicar a un presunto objetivo criminal procedente del norte del país, cuya presencia en San Luis Potosí era objeto de seguimiento por su probable vinculación con actividades delictivas.

      Tras su identificación, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) desplegaron una intervención operativa sobre el bulevar Río Santiago, a la altura de 20 de Noviembre y al marcarle el alto, la persona opuso resistencia y realizó detonaciones de arma de fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

      Como resultado de la intervención, se logró la detención de dos personas. Durante el operativo también se aseguraron seis armas de fuego, cuatro cortas y dos largas, así como dos vehículos.

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      Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

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      Esta intervención forma parte de las acciones de Escudo Potosí, mediante las cuales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal y en coordinación con el C5i2, fortalece la inteligencia, la vigilancia tecnológica y la capacidad de respuesta para detectar objetivos prioritarios en los accesos a San Luis Potosí, informó la corporación. 

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