UIF actúa sin importar quién sea: Reyes Colmenares sobre Amílcar Olán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se dijo impedido a informar sobre la posible congelación de las cuentas bancarias del empresario tabasqueño Amílcar Olán Aparicio, a pesar de los distintos señalamientos de contratos irregulares y cercanos al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, "Andy" Andrés Manuel López Beltrán.

UIF actúa sin distinción y en coordinación con autoridades

Sin embargo, señaló que la UIF trabaja en coordinación con todas las instituciones de seguridad y "actúan de manera inmediata sin importar quién sea".

"Nos vemos siempre impedidos para poder informar quién nos solicita información, pero nosotros trabajamos de la mano con todas las autoridades, tenemos acuerdos de intercambio de información, con todas las autoridades federales y con muchas estatales, en los cuales los apoyamos para la solicitud de información", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Colaboración con bancos y autoridades para prevención de riesgos

Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, Reyes Colmenares señaló que la UIF trabaja en colaboración con instituciones bancarias y de seguridad. Asimismo, expresó que en caso de que autoridades soliciten información, la Unidad se las proporciona.

"Y también si recibimos información por parte del sector bancario, indicándonos que existe algún riesgo, nosotros actuamos de manera inmediata, no importando quién sea, la Unidad de Inteligencia Financiera siempre actúa, obviamente en apego a la ley, pero sin hacer ningún tipo de distinción", aseguró frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El 13 de octubre pasado, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio se encuentra ubicable y reafirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer si se encuentra en alguna carpeta de investigación.