Kohzo Tashima anuncia candidatura a presidencia FIFA 2024

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GINEBRA (AP) — El presidente de la FIFA Gianni Infantino tiene ahora un serio oponente en su lucha por la reelección, en medio de la mayor crisis de sus 11 años al frente del fútbol mundial.

Kohzo Tashima anuncia candidatura para presidir FIFA

Kohzo Tashima, miembro del Consejo de la FIFA y colega de Infantino durante casi 11 años, tiene la intención de postularse a la presidencia a la presidencia contra el actual titular, informaron medios japoneses el jueves tras una reunión de la federación nacional de fútbol.

Tashima es el primer rival de peso que surge contra Infantino antes del plazo del 18 de noviembre, desde que el dirigente de la FIFA provocó una ola de indignación global en julio con un plan para vender participaciones de futuras ganancias de la Copa Mundial a inversores privados.

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"Lo peor que puede pasar es que él (Infantino) sea reelegido para el cargo sin una elección", dijo Tashima, citado el jueves por el diario económico Nikkei.

El proyecto de inversión de Infantino, valorado en miles de millones de dólares, fue abandonado en cuestión de días tras el rechazo de dirigentes del fútbol en Europa, Asia y Norteamérica, además de empleados de la FIFA.

Infantino y la FIFA también fueron cuestionados por la integridad de decisiones disciplinarias que afectaron partidos del Mundial, en casos que involucraron al astro portugués Cristiano Ronaldo, al delantero estadounidense Folarin Balogun y al arquero congoleño Lionel Mpasi.

Japón y la postura crítica en la política futbolística

El diario japonés Asahi informó que Tashima anunció su intención de postularse en la elección del próximo marzo y que los miembros de la junta directiva de la federación de fútbol de Japón (JFA) acordaron por unanimidad respaldarlo. El periódico deportivo Nikkan Sports también recogió la noticia.

"No se trata de ganar o perder, sino de que debemos mostrarle al resto del mundo el enfoque sincero, sólido y noble del fútbol japonés", dijo Tashima, citado por el diario deportivo Sponichi Annex.

La JFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El fútbol japonés y Tashima han mantenido un asiento en la mesa principal de la política asiática y de la FIFA en los últimos 15 años, a medida que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) quedó más bajo la influencia de estados del Golfo Pérsico como Qatar y Arabia Saudí.

Aun así, el mes pasado se abrió una grieta cuando la AFC, tras haber criticado a Infantino en agosto, cambió de postura para brindarle apoyo.

La semana pasada, la JFA anunció que su vicepresidente, Takeshi Okada, renunció debido a la política en torno a que Infantino reforzara sus apoyos. Okada fue el técnico de Japón en los Mundiales de 1998 y 2010.

Tras esa reunión de la AFC en Tokio hace dos semanas, según informó Sponichi Annex el jueves, Tashima le dijo al presidente del organismo asiático, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, que no podía apoyar a Infantino.

Tashima tiene una larga trayectoria en el fútbol mundial

Tashima, de 68 años, fue jugador de la selección nacional de Japón y presidió la federación nacional. Forma parte del comité rector de la FIFA desde 2015, cuando Joseph Blatter era presidente.

Tashima tiene reputación de ser un dirigente respetado, diplomático y discreto en el a menudo turbio mundo de la política del fútbol.

Los candidatos necesitan el apoyo formal de cinco de las 211 federaciones miembro de la FIFA, que votarán el 18 de marzo en Rabat, Marruecos. También deben superar una verificación de elegibilidad por parte de un panel de tres miembros designado por la FIFA.

Se espera que Infantino sea objeto de escrutinio por buscar un cuarto mandato hasta 2031, lo que supondría 15 años en el cargo, cuando los estatutos de la FIFA limitan a los presidentes a tres mandatos completos y 12 años. El asesoramiento legal de la FIFA en 2022 fue que el mandato inicial de Infantino —de 2016 a 2019, completando el periodo inconcluso de Blatter— no debería contar para el límite de 12 años.

La posible estrategia de la UEFA para apartar a Infantino

La UEFA, el ente rector de Europa, ha encabezado los esfuerzos para encontrar un candidato que desafíe a Infantino antes del plazo del 18 de noviembre para inscribirse en la contienda.

No estaba claro el jueves si Tashima cuenta con el respaldo formal de la UEFA, a la que se le solicitó un comentario.

En la elección presidencial de la FIFA de 2015 que ganó Blatter, la UEFA tuvo una estrategia de respaldar a tres candidatos en las primeras etapas de la campaña antes de que dos se retiraran —el portugués Luis Figo y el dirigente neerlandés Michael van Praag—, dejando al príncipe Ali bin Al Hussain como único aspirante en la papeleta.

Figo es ahora asesor principal del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien en septiembre afirmó que "el fútbol no necesita emperadores".