García Martínez cuestiona proyecto de un acuario

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Mientras San Luis Potosí enfrenta problemas de abastecimiento de agua, la construcción de un acuario con 25 tiburones y pulpos, con una inversión superior a los 150 millones de pesos, no debería ser una prioridad, consideró Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, quien cuestionó cómo se garantizará el suministro necesario para mantenerlo.

La legisladora reconoció que desconoce los detalles técnicos del proyecto anunciado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pero advirtió que resulta delicado impulsar una infraestructura de este tipo cuando el estado enfrenta una crisis hídrica y las políticas públicas deberían concentrarse en garantizar el derecho humano al agua.

Como antecedente, recordó la controversia que generó la reconstrucción del centro acuático Dinoasis, por los cuestionamientos relacionados con el consumo de agua y otros aspectos que debían revisarse. En ese sentido, señaló que también desconoce de dónde se obtendrá el recurso hídrico para mantener en funcionamiento el nuevo acuario.

García Martínez sostuvo que las prioridades deberían centrarse en atender las necesidades de infraestructura que ha demandado la población, en lugar de destinar esfuerzos a proyectos que no considera urgentes. "Creo que deberíamos de poner un poco más de atención a lo prioritario, porque es garantizar el derecho al agua, y este tipo de proyectos pues no son considerados pritarios", mencionó.

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El acuario se prevé para 2027 en las instalaciones del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. De acuerdo con el anuncio del gobernador, albergaría 25 tiburones de distintas especies y pulpos, requeriría una inversión superior a los 150 millones de pesos y se desarrollaría con empresarios de California, Estados Unidos. Las visitas serían gratuitas para escuelas públicas, mientras que los planteles particulares y algunos sectores privados pagarían una cuota de recuperación.