UIF reserva información sobre cuentas de Amílcar Olán

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Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que no puede proporcionar información acerca de la posible congelación de las cuentas del empresario tabasqueño Amílcar Olán Aparicio, quien ha sido señalado por contratos irregulares vinculados al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, [Andy] Andrés Manuel López Beltrán. Reyes Colmenares subrayó que la UIF colabora con diversas instituciones de seguridad, actuando de forma inmediata independientemente de la identidad de los involucrados. "Siempre estamos impedidos para revelar detalles específicos sobre quién solicita información, sin embargo, trabajamos junto a todas las autoridades, manteniendo acuerdos de intercambio de información con entidades federales y muchas estatales", explicó el funcionario durante una conferencia de prensa el 5 de noviembre.

El titular de la UIF también mencionó la colaboración con instituciones bancarias, asegurando que en caso de recibir alertas sobre posibles riesgos, actúan sin discriminación. "La UIF siempre actúa conforme a la ley, sin distinción", afirmó en presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El 13 de octubre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, había confirmado que Olán Aparicio estaba localizable, mencionando que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existe alguna investigación en su contra.

Respecto a la reciente inmovilización de cuentas, Reyes Colmenares se abstuvo de revelar los nombres de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) cuyos recursos están involucrados en una red de corrupción, mencionando que no puede confirmar si la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, forma parte de la nómina afectada. "La UIF no puede hacer públicos los nombres de quienes han sido bloqueados, conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dicha información es confidencial y solo puede ser entregada a las instituciones que llevan a cabo la inmovilización de recursos", aclaró.

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El organismo que dirige también incluyó en su lista de cuentas bloqueadas a:

25 Individuos

15 Entidades legales,

como resultado de los análisis realizados junto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No obstante, Reyes Colmenares no proporcionó detalles sobre el monto total de estas cuentas inmovilizadas, ya que la información proviene de reportes del sector bancario y puede tardar en ser confirmada.

Reyes Colmenares mencionó la detección de movimientos sospechosos como parte de su deber de monitorizar las operaciones financieras y que, aunque no se pueden discutir irregularidades específicas, hay diversos indicadores que generan alertas, tales como transferencias rápidas de dinero y la participación de individuos sin vínculos comerciales claros.

Además, destacó que la UIF trabaja de la mano con el Ministerio Público para facilitar información financiera que sea necesaria en investigaciones relacionadas con delitos financieros. Recientemente, se anunció el bloqueo de cuentas de:

Guadalupe Taddei

Otras 39 relacionadas con funcionarios y proveedores involucrados en actos de corrupción en el INE.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) notificó la inclusión de 40 nuevos sujetos en la lista de personas bloqueadas tras el análisis de operaciones que presentan elementos de riesgo.