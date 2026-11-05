Marina asegura más de una tonelada de cocaína

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En dos operativos realizados frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a un individuo presuntamente involucrado en actividades ilícitas, asegurando un total de 32 bultos que contenían más de una tonelada de cocaína. En el primer operativo, se encontraron 16 bultos con 629 kilogramos de la sustancia, mientras que en el segundo se aseguraron otros 16 bultos que contenían 520 kilogramos.

Según un comunicado de la Semar, a la persona detenida se le informaron sus derechos legales y fue presentada junto con la droga ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esta acción fue realizada en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para el inicio de las respectivas investigaciones. Los aseguramientos recientes representan una afectación económica estimada en 272 millones 898 mil 198 pesos, impactando negativamente la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

Desde el inicio de la actual administración, se ha reportado la incautación de más de 97 toneladas de cocaína en operaciones realizadas en el mar. La Semar indicó que, una vez que se determine el peso oficial de la droga asegurada en estos operativos, dicha cantidad se añadirá al total acumulado de incautaciones.

La Semar también destacó que estas acciones son parte de sus esfuerzos constantes de monitoreo y vigilancia en las áreas marítimas, aéreas y terrestres, con el objetivo de frenar actividades ilegales en aguas nacionales, debilitar las capacidades de las organizaciones criminales y reforzar el estado de derecho en las zonas marinas del país.

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