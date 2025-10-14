Creciente del Cazones devoró Poza Rica

Poza Rica, Ver.- La creciente del río Cazones devoró Poza Rica. La ciudad que convirtió a Veracruz en un estado emblema del progreso por su riqueza petrolera hoy está enterrada en fango, entre muebles hinchados, excremento, cadáveres de animales cubiertos con cal y manchas de petróleo crudo.

Los hogares están en ruinas y las calles devastadas. En las colonias cercanas al río hay automóviles atorados en los postes de luz, colchones en los techos y paredes demolidas, todo como consecuencia de la fuerza del agua.

“Esta es la peor inundación que he vivido. Mis abuelos pasaron la del 55, y yo viví la del 75, la del 79 y la de 2007, pero esta fue diferente porque en menos de una hora el agua subió al segundo piso y llegó tan alto que soltó los cables de luz. Sólo se oían gritos de auxilio. Se veía irse coches grandes y personas. Creí que todos íbamos a morir”, relata Gilberta Ortega.

El aire huele a lixiviados, gasolina y a agrio. “Es porque hay cuerpos de personas y de animalitos que no flotaron por el peso del lodo. También porque el pueblo es petrolero, entonces yo creo que la cresta del agua rompió tuberías de cualquier ducto, pero eso nos da miedo, no sé si el aire se pueda prender por ese gas”, señala la mujer de 71 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antes, cuando Pemex mantenía una fuerte inversión en Poza Rica, el gobierno y los empresarios cuidaban al pueblo de cualquier desastre natural, recuerda Santiago Martínez, jubilado de la empresa estatal y quien habitó ahí desde niño.

“Nos dejaron solos. Dejaron sola a la ciudad que tanto les dio con su petróleo”, denunció.