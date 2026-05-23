Critican plan de nulidad electoral

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Ciudad de México.- Senadores de oposición e, incluso, del PVEM, consideraron que las reformas de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación en materia de nulidad de elecciones por injerencia extranjera amplía la discrecionalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para anular a la oposición con el pretexto de que son financiados desde el extranjero por temor a una debacle en las urnas en 2027.

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, descalificó la iniciativa presentada por Ricardo Monreal que establece que el TEPJF puede invalidar cualquier proceso electoral federal o local si se acredita la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la aparente intención de influir en las preferencias o en los resultados de las votaciones. "Es un despropósito", apuntó.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, calificó de "muy grave" la iniciativa. Dijo que "la Cuarta Transformación y Morena quieren ganar las elecciones de 2027 y 2030 a la mala, con trampas, como les gusta, apoyados por el narco, pero ahora silenciando a los medios, a las críticas. Es un golpe a la libertad de expresión, a la democracia y a la oposición que pretenden desaparecer".

Marko Cortés, senador del PAN, dijo que , de entrada, está de acuerdo en que no se debe permitir ninguna injerencia extranjera en las elecciones en México, pero la iniciativa de Morena es "porque están empezando a sentir pasos" ante el desprestigio que cargan por sus narcogobiernos y quieren usar esta reforma para anular cualquier proceso donde serán derrotados.

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