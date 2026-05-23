logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Critican plan de nulidad electoral

Morena pide que comicios se anulen por injerencia extranjera

Por El Universal

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Critican plan de nulidad electoral
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Senadores de oposición e, incluso, del PVEM, consideraron que las reformas de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación en materia de nulidad de elecciones por injerencia extranjera amplía la discrecionalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para anular a la oposición con el pretexto de que son financiados desde el extranjero por temor a una debacle en las urnas en 2027.

      El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, descalificó la iniciativa presentada por Ricardo Monreal que establece que el TEPJF puede invalidar cualquier proceso electoral federal o local si se acredita la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la aparente intención de influir en las preferencias o en los resultados de las votaciones. "Es un despropósito", apuntó.

      El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, calificó de "muy grave" la iniciativa. Dijo que "la Cuarta Transformación y Morena quieren ganar las elecciones de 2027 y 2030 a la mala, con trampas, como les gusta, apoyados por el narco, pero ahora silenciando a los medios, a las críticas. Es un golpe a la libertad de expresión, a la democracia y a la oposición que pretenden desaparecer".

      Marko Cortés, senador del PAN, dijo que , de entrada, está de acuerdo en que no se debe permitir ninguna injerencia extranjera en las elecciones en México, pero la iniciativa de Morena es "porque están empezando a sentir pasos" ante el desprestigio que cargan por sus narcogobiernos y quieren usar esta reforma para anular cualquier proceso donde serán derrotados.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Banorte ajusta a 1.4% crecimiento económico de México en 2026
      Banorte ajusta a 1.4% crecimiento económico de México en 2026

      Banorte ajusta a 1.4% crecimiento económico de México en 2026

      SLP

      El Universal

      INEGI reporta caída del PIB en primer trimestre, afectando sectores clave como construcción y manufactura.

      Mario Delgado visita escuelas en Dos Bocas, Tabasco
      Mario Delgado visita escuelas en Dos Bocas, Tabasco

      Mario Delgado visita escuelas en Dos Bocas, Tabasco

      SLP

      El Universal

      El secretario de Educación Pública dialogó con padres sobre la reubicación de dos escuelas afectadas por la cercanía a la refinería Olmeca.

      Detienen a El Comandante Blas, presunto integrante de La Barredora
      Detienen a El Comandante Blas, presunto integrante de La Barredora

      Detienen a "El Comandante Blas", presunto integrante de La Barredora

      SLP

      El Universal

      Durante la detención se decomisaron armas, drogas y un vehículo con número de serie alterado

      Matan a tres personas y hallan restos en una hielera en Culiacán
      Matan a tres personas y hallan restos en una hielera en Culiacán

      Matan a tres personas y hallan restos en una hielera en Culiacán

      SLP

      El Universal

      Los ataques armados ocurrieron en fraccionamientos y colonias del sur y poniente de Culiacán, dejando un saldo de tres muertos y un herido.