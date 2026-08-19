logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca tráiler cargado de pollos en la Valles-Tampico

El accidente ocurrió entre los ejidos La Rosita y El Centinela; el conductor resultó ileso

Por Huasteca Hoy

Agosto 19, 2026 07:49 a.m.
A
Vuelca tráiler cargado de pollos en la Valles-Tampico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMUÍN. Un tráiler que transportaba pollos volcó la mañana de este miércoles sobre la carretera federal Valles-Tampico, sin que el conductor resultara lesionado.

      El accidente ocurrió poco antes de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 42 de la carretera federal 70, entre los ejidos La Rosita y El Centinela, en el municipio de Tamuín.

      Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al sitio y encontraron volcado un tráiler Kenworth color blanco, perteneciente a la empresa Flecoli (Fletera Continental de Líquidos, S.A. de C.V.), con oficinas en Fortín de las Flores, Veracruz.

      El conductor logró salir de la unidad y, pese a lo aparatoso del accidente, no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los bomberos permanecieron en el lugar para brindar apoyo vial y prevenir otro percance, en espera del arribo de elementos de la Guardia Nacional, encargados de tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

      Hasta el momento no se informó qué provocó que el conductor perdiera el control del tráiler.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vuelca tráiler cargado de pollos en la Valles-Tampico
      Vuelca tráiler cargado de pollos en la Valles-Tampico

      Vuelca tráiler cargado de pollos en la Valles-Tampico

      SLP

      Huasteca Hoy

      El accidente ocurrió entre los ejidos La Rosita y El Centinela; el conductor resultó ileso

      Dan con presunto homicida de Mexquitic
      Dan con presunto homicida de Mexquitic

      Dan con presunto homicida de Mexquitic

      SLP

      Redacción

      Nueve viviendas consumidas al norte de la ciudad
      Nueve viviendas consumidas al norte de la ciudad

      Nueve viviendas consumidas al norte de la ciudad

      SLP

      Redacción

      El Cuerpo de Bomberos y PC participaron en el control del siniestro

      Encierran a hombre que abusó por años de menor
      Encierran a hombre que abusó por años de menor

      Encierran a hombre que abusó por años de menor

      SLP

      Redacción