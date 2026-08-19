Vuelca tráiler cargado de pollos en la Valles-Tampico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TAMUÍN. Un tráiler que transportaba pollos volcó la mañana de este miércoles sobre la carretera federal Valles-Tampico, sin que el conductor resultara lesionado.

El accidente ocurrió poco antes de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 42 de la carretera federal 70, entre los ejidos La Rosita y El Centinela, en el municipio de Tamuín.

Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al sitio y encontraron volcado un tráiler Kenworth color blanco, perteneciente a la empresa Flecoli (Fletera Continental de Líquidos, S.A. de C.V.), con oficinas en Fortín de las Flores, Veracruz.

El conductor logró salir de la unidad y, pese a lo aparatoso del accidente, no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los bomberos permanecieron en el lugar para brindar apoyo vial y prevenir otro percance, en espera del arribo de elementos de la Guardia Nacional, encargados de tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se informó qué provocó que el conductor perdiera el control del tráiler.