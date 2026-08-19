Vuelca tráiler cargado de pollos en la Valles-Tampico
El accidente ocurrió entre los ejidos La Rosita y El Centinela; el conductor resultó ileso
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TAMUÍN. Un tráiler que transportaba pollos volcó la mañana de este miércoles sobre la carretera federal Valles-Tampico, sin que el conductor resultara lesionado.
El accidente ocurrió poco antes de las 7:00 horas, a la altura del kilómetro 42 de la carretera federal 70, entre los ejidos La Rosita y El Centinela, en el municipio de Tamuín.
Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron al sitio y encontraron volcado un tráiler Kenworth color blanco, perteneciente a la empresa Flecoli (Fletera Continental de Líquidos, S.A. de C.V.), con oficinas en Fortín de las Flores, Veracruz.
El conductor logró salir de la unidad y, pese a lo aparatoso del accidente, no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los bomberos permanecieron en el lugar para brindar apoyo vial y prevenir otro percance, en espera del arribo de elementos de la Guardia Nacional, encargados de tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se informó qué provocó que el conductor perdiera el control del tráiler.
no te pierdas estas noticias
Vuelca tráiler cargado de pollos en la Valles-Tampico
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió entre los ejidos La Rosita y El Centinela; el conductor resultó ileso
Nueve viviendas consumidas al norte de la ciudad
Redacción
El Cuerpo de Bomberos y PC participaron en el control del siniestro