CS: Ante todo, somos amigos

Washington, DC.- En un momento de tensión en las negociaciones del T-MEC —un acuerdo cuya continuidad Estados Unidos ha amagado con frenar—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes su primera reunión trilateral con su homólogo estadounidense Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En este primer acercamiento, Sheinbaum propuso reforzar los vínculos entre las tres naciones al recordar que son, ante todo, “amigos” comerciales, de acuerdo con fuentes que participaron en el encuentro. “Somos amigos y debemos estar fortalecidos juntos”, expresó la Mandataria.

Por su parte, Audrey Champoux, portavoz del primer ministro canadiense, indicó en una declaración enviada a la agencia AFP que durante el encuentro se acordó “seguir trabajando juntos en el CUSMA”, el acrónimo canadiense del acuerdo comercial conocido en México como T-MEC.

La declaración confirma que, aunque el tema no fue discutido de manera técnica, los tres gobiernos reconocen la importancia de mantener la cooperación en el marco del tratado.

Fuentes consultadas por El Universal detallaron que este primer encuentro presencial entre los tres mandatarios —que se desarrolló durante aproximadamente una hora— se centró en la cooperación cultural entre los países, la organización del Mundial 2026 y la necesidad de continuar fortaleciendo la relación económica y comercial.

Aunque el tema del T-MEC apareció de manera indirecta, no fue abordado con profundidad.

Sheinbaum subrayó la importancia de mantener una alianza sólida entre los socios norteamericanos. Luego de concluir la reunión trilateral, Sheinbaum acudió a un acto con connacionales mexicanos en la capital.

En un breve intercambio con medios de comunicación, la Mandataria mexicana aseguró que la conversación dejó un balance altamente favorable y que se marcha “muy positiva” por la disposición mostrada por sus contrapartes para mantener un diálogo fluido.

La Presidenta calificó el encuentro como cordial y productivo, destacando que predominó un ambiente de cooperación.

Sheinbaum también destacó que uno de sus objetivos fue transmitir una imagen clara del rumbo del país, así como la confianza de su gobierno en la fortaleza económica y política de México.

La Presidenta reveló que le manifestó su interés a Trump de visitar México, pero él también le dijo que viniera nuevamente a Washington D.C para reunirse.

“Sí, me invitó aquí, que viniera nuevamente, ya acordaremos una fecha”, comentó.