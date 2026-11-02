CS: Hoy honramos a nuestros ancestros
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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo honró este domingo en Palacio Nacional la memoria de los ancestros, y destacó la herencia de los pueblos originarios, así como la riqueza cultural de México, en ocasión del Día de Muertos.
A través de sus redes sociales, la Mandataria señaló que las ofrendas, las flores de cempasúchil y las veladoras representan expresiones de amor, memoria y respeto hacia quienes antecedieron a las generaciones actuales.
"Preservar nuestras tradiciones es reconocer de dónde venimos, sentir orgullo de lo que somos y construir, desde nuestras raíces, la visión del presente y del futuro", escribió la Presidenta.
Subrayó que estas tradiciones forman parte de la identidad nacional y permiten reconocer la grandeza cultural del país. "Hoy honramos la memoria de nuestros ancestros, celebramos la herencia de los pueblos indígenas y reconocemos la grandeza cultural que nos define", expresó.
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En un mensaje acompañado de imágenes y referencias a la celebración del Día de Muertos en Palacio Nacional, explicó que, mediante fotografías, anécdotas, aromas y platillos favoritos se recuerda a los familiares y seres queridos que ya no están, pero cuya memoria permanece.
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