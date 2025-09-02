CS: Vamos bien e iremos mejor

Ciudad de México.- En su Primer Informe de Gobierno en el que destacó que “vamos bien y vamos a ir mejor”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la relación de seguridad con Estados Unidos se construye sobre el respeto mutuo y la cooperación, pero sin subordinación.

Aseguró que, pese a las tensiones derivadas de la nueva política arancelaria impulsada por su homólogo Donald Trump, su administración ha logrado mantener el diálogo abierto y encaminar acuerdos que favorecen a México.

En Palacio Nacional, acompañada de su equipo de trabajo cercano, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empresarios, entre otros, la Presidenta destacó que México es el país que menos porcentaje de tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos enfrenta en promedio en todo el mundo, por lo que continúan trabajando con las distintas secretarías de Estado del país vecino.

Uno de los apartados centrales del informe fue la seguridad, al destacar que, de acuerdo con cifras oficiales, los homicidios dolosos se redujeron 25% y los delitos de alto impacto, como el robo de vehículo y el feminicidio, en 20%; dijo que la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México.

Añadió que hace unos meses se puso en marcha la estrategia nacional contra la extorsión, acompañada de una reforma constitucional para que en todo el país ese delito se persiga de oficio y la víctima pueda presentar su denuncia anónima.

Al hablar de las leyes aprobadas, Sheinbaum destacó que en los últimos 12 meses vivimos transformaciones legislativas profundas, se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, entre ellas, contra el nepotismo y al Poder Judicial, esta última permitió la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte, resaltó.

Sheinbaum adelantó que los avances de seguridad serán mayores, pues “estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso”.

Frente a las expectativas pesimistas de organismos financieros internacionales, la Jefa del Ejecutivo federal aprovechó para convocar al sector privado a participar en el Plan México, con más inversión productiva, innovación y compromiso con el desarrollo del país.

Agregó que en su primer año de gobierno se ha dado continuidad y se ha avanzado en la autollamada Cuarta Transformación.