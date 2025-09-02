Recibieron el bastón de mando y una “limpia”

Ciudad de México.- Los pueblos indígenas, en su mayoría de Oaxaca, ungieron en el Zócalo a su hijo predilecto: Hugo Aguilar Ortiz, el segundo presidente de origen indígena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la historia del país, a quien le entregaron el bastón de mando al igual que al resto de los nuevos ministros que asumieron el cargo, a excepción de Arístides Guerrero García, quien convalece por un accidente automovilístico.

En una ceremonia tradicional, representantes de pueblos originarios y afromexicanos celebraron que después de 167 años regresó al Máximo Tribunal del país uno de los suyos, originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, al que ovacionaron, apapacharon y compararon con Benito Juárez, el primer titular indígena de la Suprema Corte.

Entre aplausos y porras, médicos tradicionales realizaron un ritual de “purificación” de los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra, para que salgan adelante y sean protegidos de cualquier energía negativa.

Hugo Aguilar prometió un Poder Judicial sin corrupción, nepotismo ni privilegios.

