¿Cuándo inicia la temporada de Frentes Fríos en México?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Las bajas temperaturas están a punto de llegar a México, pues en el mes de septiembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciará el seguimiento de la temporada de frentes fríos 2026-2027 que terminará en mayo del próximo año.

Pronóstico oficial y cifras de frentes fríos

De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, se pronostica que habrá al menos 56 frentes fríos en el país durante los próximos meses, una cifra que supera a los últimos años.

Con la vigilancia de fenómenos climatológicos como "El Niño" que continúa tomando fuerza durante la actual época de lluvias y diversos factores atmosféricos como la presencia de ciclones, se pronostica que los meses más fríos serán diciembre y enero del 2027.

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Según el pronóstico del SMN, durante el mes de septiembre se prevé la llegada de 3 frentes fríos al territorio mexicano, asimismo habrá 7 en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo, dando un total de 56 sistemas frontales.

Recomendaciones y riesgos ante la temporada invernal

Asimismo, las autoridades señalaron que, durante la temporada invernal, algunas masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos, al interactuar con abundante humedad, pueden desarrollar tormentas invernales en el noroeste de México.

Ante la llegada de un frente frío, la recomendación es vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos, consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Asimismo, Protección Civil indica prevenir riesgos mediante la revisión de sus viviendas y sistemas de calefacción. Asimismo, se recomienda mantenerse informado exclusivamente a través de los pronósticos y alertas oficiales de autoridades locales.

Otra de las indicaciones vitales durante las bajas temperaturas es no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.