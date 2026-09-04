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Embajada de EU destaca combate a drones de cárteles

Sedena mantiene 165 equipos antidrones y evalúa nuevas tecnologías para reforzar la seguridad en la frontera norte.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 05:03 p.m.
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Embajada de EU destaca combate a drones de cárteles
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      Embajada de Estados Unidos en México compartió un mensaje de la secretaria de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Kingsley Wilson, quien destacó el combate a drones de cárteles mexicanos en la frontera con México.

      Estados Unidos emplea tecnología defensiva contra drones

      Wilson escribió en sus redes sociales que "Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a amenazas de drones vinculadas a los cárteles".

      "Estas acciones se coordinan estrechamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas para garantizar la seguridad y evitar conflictos o interferencias en ambos lados de la frontera", agregó en su mensaje en redes que fue compartido por la embajada estadounidense a cargo de Ronald Johnson.

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      Después de que EL UNIVERSAL reportó que la Patrulla Fronteriza y cárteles libran una guerra de drones, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), admitió que los grupos de la delincuencia mexicanos usan estos artefactos no tripulados comerciales para vigilancia de las autoridades estadounidenses y cometer delitos como el tráfico de personas.

      Sedena y cooperación con Estados Unidos en seguridad fronteriza

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 4 de septiembre en el 52o Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, Trevilla Trejo resaltó una relación con las fuerzas armadas de Estados Unidos "muy buena" y muy positiva", basado en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto la soberanía y coordinación sin subordinación.

      Además, apuntó que se evaluaría el uso de láser AMP-HEL que usan las autoridades estadounidenses para derribar estos artefactos no tripulados en la frontera.

      "Principalmente los utilizan grupos delictivos, pero es para ver. Son drones comerciales; únicamente capturan imágenes y es lo que transmiten. ¿Y qué es lo que buscan ver? Esas rutas que estén libres, en donde no esté la presencia de la autoridad", expuso el secretario de Defensa.

      "No hemos platicado de eso, nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la en la frontera norte y con eso estamos obteniendo los buenos resultados. Hasta el momento no hemos entrado en pláticas", dijo sobre si México podría adquirir el láser.

      Entre las acciones coordinadas con Estados Unidos, destacó operaciones espejo como parte de los aspectos operativos, así como adiestramiento e información.

      "En el tema de los drones, también ha existido una coordinación muy buena que comparte información. Lo que nos han dicho ellos es que son drones comerciales. Más que nada, los utiliza la gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, que por cierto ha disminuido bastante, un 96% en comparación con el año pasado.

      "Entonces, se ha avanzado mucho en ese sentido", recalcó al referir resultados en la operación frontera norte como 14 mil 270 detenidos desde febrero el año pasado y acciones contra armas y droga.

      Recientemente, el vocero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sector Tucson, Jesús Vasavilbaso, expuso a EL UNIVERSAL cómo los traficantes de personas —que ahora son parte del Cártel de Sinaloa— se han diversificado con el uso de nuevas tecnologías, como drones, en la frontera sur con México.

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