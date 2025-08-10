Definirán futuro de punto 420

Ciudad de México.- El subsecretario de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, indicó que, ante las molestias de vecinos por la reubicación del punto cannábico a la Plaza de la Concepción, la próxima semana se definirá su futuro, para lo cual hay dos opciones: la reubicación o la adaptación para que convivan consumidores, el colectivo instalado y residentes.

El funcionario, encargado de las mesas de negociación con los inconformes y activistas, señaló que existe la disposición entre las tres partes de encontrar una solución a la reubicación del espacio de consumo tolerado de marihuana.

Adelantó que el próximo viernes se realizará la mesa de diálogo para calificar qué pasará con el punto de consumo instalado en la Plaza de la Concepción, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Un día después de la reactivación de la protesta vecinal y la reunión de estos con autoridades del gobierno, la colectiva Las Hijas de la Cannabis se instaló en dicha plaza, con una mesa informativa, sistema de sonido, y llegaron aproximadamente 60 personas consumiendo marihuana, sin que registraran protestas.

Las activistas señalaron que esperan que el acuerdo con la autoridad se respete y les permitan usar el espacio para consumo de cannabis.