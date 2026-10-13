Deja Rachel 4 fallecidos

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Ciudad de México.- La cifra de personas muertas tras el paso del ciclón Rachel por Baja California aumentó a cuatro, entre ellos dos menores de edad, después de que las autoridades localizaran los cuerpos de otras tres personas en el municipio de Ensenada.

Alejandro Monreal, director de Seguridad Pública de Ensenada, informó a medios que los cuerpos fueron localizados en la zona de Maneadero, una de las más afectadas por Rachel.

Las autoridades rescataron los cuerpos de un niño de cuatro años, y de dos mujeres, de 35 y 30.

Los hallazgos se suman a la muerte de una menor de trece años en la misma zona de Maneadero, la cual fue reportada previamente por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

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La gobernadora también informó de otras diez personas sin localizar en los municipios de Ensenada y San Felipe.

Las afectaciones de Rachel se registran mientras el Pacífico mexicano enfrenta también el paso del huracán Simón, que este lunes se mantiene como categoría 3 y ha dejado al menos una persona fallecida en Guerrero.

Además, un clavadista de 35 años fue hallado sin vida el domingo en Mazatlán, Sinaloa, tras desaparecer la noche anterior, según medios locales. No obstante, su muerte no fue incluida en el balance oficial.

Las autoridades mantienen operativos de emergencia en distintas regiones del país, ante los daños ocasionados por ambos fenómenos meteorológicos.

Rachel tocó tierra en la víspera en Baja California y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos ya como ciclón postropical, donde también causó estragos.