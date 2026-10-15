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Denuncian a Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ante la FGR

La denuncia señala uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias en manifestación contra el servicio de agua.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 05:19 p.m.
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Denuncian a Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ante la FGR
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, funcionarios y policías de dicha entidad, debido a detención arbitraria y tortura de 39 personas durante la protesta del pasado 11 octubre por la mala calidad del servicio de agua en Guadalajara.

      Denuncia penal contra Pablo Lemus y autoridades de Jalisco

      El político y activista acudió a la sede de la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, este jueves para solicitar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, que se abra una investigación y ordene las diligencias necesarias, por posibles violaciones a los derechos humanos.

      "Hemos solicitado la atracción de la FGR en una formal denuncia por la probable comisión de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, omisión del servicio público, corrupción, peculado y lo que resulte en contra de policías, servidores públicos del gobierno de Jalisco encabezados por el gobernador Pablo Lemus Navarro y directivos de la empresa de SIAPA", comentó.

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      Protesta y uso excesivo de la fuerza policial en Guadalajara

      Entrevistado al salir de la dependencia, el también exaspirante presidencial afirmó que los hechos ocurridos hace unos días en Jalisco derivan del deficiente e insalubre servicio de agua que reciben al menos 320 colonias de Guadalajara, una problemática que data desde 2019 y que le explotó al mandatario estatal emanado de Movimiento Ciudadano (MC).

      "Distribuir deliberadamente agua sucia o descuidar las instalaciones que la procesan se traduce en un incumplimiento directo de su deber de protección. Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026. Los habitantes del área metropolitana de Guadalajara sufren de forma sistemática un deficiente e insalubre servicio de agua potable provisto por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado", indicó.

      Dicha situación, dijo, dio como origen la manifestación del pasado 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, en la cual fueron detenidas 39 personas por agentes de la policía estatal y fuerzas antimotines que, consideró, actuaron de forma desproporcionada empleando gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.

      "Que se investigue el uso de la fuerza policial y se esclarezcan las detenciones y las presuntas agresiones que vivieron 39 personas muchas de ellas ya liberadas y si es que ya salieron del penal de Puente Grande, por lo cual hemos solicitado a esta dependencia federal que se ha haga una investigación sobre los daños colaterales que pueden ser psicológicos o daños físicos", exigió.

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