Reportan derrame de hidrocarburo en río del sur de Veracruz
Pescadores y cooperativa Puente Rancho Viejo fueron los primeros en detectar el derrame.
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XALAPA, Ver., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Un derrame de hidrocarburo afectó un río en la zona sur de Veracruz, por lo que pobladores y autoridades municipales emitieron una alerta.
Derrames hidrocarburo afectan río Chacalapa en Veracruz
Al menos siete kilómetros del río Chacalapa, que se ubica entre los municipios de Jáltipan y Chinameca, fueron contaminados por el producto, cuyo origen se desconoce.
Pescadores de la zona fueron los primeros en alertar sobre la presencia de un producto aceitoso y luego los habitantes de comunidades cercanas exhibieron el ecocidio.
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Autoridades Chinameca alerta contaminación agua
Fueron integrantes de la cooperativa Puente Rancho Viejo quienes alertaron y revelaron la aparición de grandes cantidades de producto aceitoso e incluso una poza.
El Ayuntamiento de Chinameca informó a la ciudadanía en general que, derivado de los reportes y supervisiones de campo, se detectó la presencia de contaminación en el afluente.
Ante ello, el alcalde Santiago Cortés Padua anunció que, para salvaguardar la salud, la integridad física y el bienestar de las familias, se pidió no realizar consumo, extracción ni uso de agua del río.
"Para ninguna actividad, desde beber, preparación de alimentos, aseo personal, riego o uso en animales", llamó a los pobladores de la zona.
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