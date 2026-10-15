Reportan derrame de hidrocarburo en río del sur de Veracruz

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XALAPA, Ver., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Un derrame de hidrocarburo afectó un río en la zona sur de Veracruz, por lo que pobladores y autoridades municipales emitieron una alerta.

Derrames hidrocarburo afectan río Chacalapa en Veracruz

Al menos siete kilómetros del río Chacalapa, que se ubica entre los municipios de Jáltipan y Chinameca, fueron contaminados por el producto, cuyo origen se desconoce.

Pescadores de la zona fueron los primeros en alertar sobre la presencia de un producto aceitoso y luego los habitantes de comunidades cercanas exhibieron el ecocidio.

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Autoridades Chinameca alerta contaminación agua

Fueron integrantes de la cooperativa Puente Rancho Viejo quienes alertaron y revelaron la aparición de grandes cantidades de producto aceitoso e incluso una poza.

El Ayuntamiento de Chinameca informó a la ciudadanía en general que, derivado de los reportes y supervisiones de campo, se detectó la presencia de contaminación en el afluente.

Ante ello, el alcalde Santiago Cortés Padua anunció que, para salvaguardar la salud, la integridad física y el bienestar de las familias, se pidió no realizar consumo, extracción ni uso de agua del río.

"Para ninguna actividad, desde beber, preparación de alimentos, aseo personal, riego o uso en animales", llamó a los pobladores de la zona.