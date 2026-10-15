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Tras expropiación de edificio de Cuba 11, se retiró el plantón

Vecinos desalojados mantienen puestos semifijos para subsistir tras retiro del plantón.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 04:58 p.m.
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Tras expropiación de edificio de Cuba 11, se retiró el plantón
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- A casi un mes de que el Gobierno de la Ciudad de México expropiara el edificio de República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, la calle está libre del plantón que vecinos que fueron desalojados mantuvieron; actualmente solo hay algunos objetos en la banqueta y comercios informales.

      Plantón retirado tras expropiación del edificio Cuba 11

      Durante un recorrido realizado la mañana de este jueves, se constató que la vialidad está abierta a la circulación.

      En una de las aceras hay dos conjuntos de enseres cubiertos con lonas.

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      En la otra de las banquetas, hay al menos tres puestos semifijos, dos de comida y uno que funciona como tienda, a través de los cuales, algunos de los habitantes del edificio subsisten, indicaron.

      En uno de los comercios hay una lona que expone lo que los vecinos que fueron desalojados aseguran que ocurrió con el edificio.

      "Con lujo de violencia y prepotencia fueron rotas cadenas, puertas y chapas", es parte de lo que dice la lona.

      Proceso administrativo y destino del edificio Cuba 11

      Por su parte, el edificio de República de Cuba número 11 está tapiado y otra lona indica que el predio está bajo proceso administrativo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

      Los vecinos que se encontraban en la zona este jueves remitieron a su abogado para brindar cualquier información.

      Los habitantes del inmueble fueron desalojados el 27 de agosto de 2025.

      El pasado 17 de septiembre, se publicó un decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por el cual el Gobierno local expropió el edificio a favor del INVI para destinarlo a un programa de vivienda de interés social y popular.

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