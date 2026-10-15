México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- México se posiciona como el undécimo país a nivel mundial en adopción de criptomonedas y el quinto en operaciones de pagos transfronterizos mediante "stablecoins", de acuerdo con Salvador Rivero, gerente general de Binance México, quien destacó el crecimiento de los activos digitales y su potencial para transformar los servicios financieros tradicionales.

México destaca en adopción de criptomonedas y pagos transfronterizos

En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo explicó que el uso de criptomonedas en el país ha evolucionado más allá de la compraventa de activos digitales, impulsado por nuevas alternativas para realizar transferencias internacionales, diversificar el ahorro y acceder a instrumentos de inversión.

Rivero señaló que las "stablecoins", también conocidas como monedas estables, son activos digitales cuyo valor puede estar vinculado a monedas tradicionales, como el dólar estadounidense, y que han adquirido relevancia por sus aplicaciones en operaciones financieras.

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Inicialmente, estos instrumentos surgieron como una alternativa para los operadores del mercado de criptomonedas; sin embargo, con el avance de la tecnología y el desarrollo del ecosistema financiero, comenzaron a utilizarse también como infraestructura para realizar pagos.

Ventajas de las stablecoins en transferencias internacionales

Uno de los principales usos de las "stablecoins" es la realización de transferencias internacionales, debido a las ventajas que pueden ofrecer frente a los mecanismos bancarios tradicionales.

Según Rivero, mientras una transferencia internacional convencional puede tardar entre tres y cinco días en liquidarse, las operaciones mediante "stablecoins" pueden completarse en cuestión de minutos.

El directivo también destacó las diferencias en los costos. Explicó que algunas transferencias bancarias internacionales pueden implicar comisiones iniciales de alrededor de 40 dólares, además de cargos relacionados con el tipo de cambio.

En contraste, sostuvo que determinadas operaciones con "stablecoins" pueden realizarse por una fracción de ese costo y mantenerse disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Estas características, señaló, han favorecido su adopción para pagos transfronterizos, particularmente en mercados donde los usuarios buscan alternativas más ágiles para mover recursos entre países.

En México, explicó, la compañía cuenta con un registro como actividad vulnerable, lo que implica obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Asimismo, indicó que Binance dispone de más de mil 200 empleados dedicados exclusivamente a tareas de cumplimiento regulatorio a nivel internacional.

Sobre los riesgos asociados con actividades ilícitas, el directivo afirmó que menos de 0.20% de las transacciones registradas en blockchain están relacionadas con este tipo de operaciones, mientras que en Binance la proporción sería inferior a 0.07%.