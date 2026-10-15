Al Pacino recibirá el máximo reconocimiento a su carrera

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Al Pacino será homenajeado por su trayectoria profesional en cine, teatro y televisión, así como por su labor humanitaria, por el sindicato de actores SAG-AFTRA, de acuerdo con un anuncio realizado este jueves, 15 de octubre.

Homenaje y reconocimiento a Al Pacino

El intérprete de Michael Corleone en "El padrino" recibirá el galardón el próximo año, durante la edición de los Actor Awards, programada para el 28 de febrero en Los Ángeles. La ceremonia se transmitirá por Netflix.

El premio se entrega a actores y actrices que encarnan "los más altos ideales de la profesión actoral".

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"El trabajo y los compañeros con los que he coincidido en el camino figuran entre las mayores alegrías de mi vida. Es un honor que SAG-AFTRA reconozca este viaje", expresó Al Pacino en el comunicado.

Trayectoria y aportes artísticos de Al Pacino

Con más de seis décadas de carrera en distintos ámbitos artísticos, Al Pacino ha interpretado a personajes memorables, como el narcotraficante Tony Montana en "El precio del poder". También ha participado en producciones como "Érase una vez en... Hollywood", "Esencia de mujer" y "Serpico".

A lo largo de su carrera, el actor ha recibido premios Emmy, Globos de Oro y Tony, además de un Oscar a Mejor Actor. También obtuvo el León de Oro a la Trayectoria del Festival de Cine de Venecia y un reconocimiento del American Film Institute.

Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, destacó la influencia del intérprete, así como su capacidad para llevar a cabo actuaciones con talento, pasión e intensidad, características que lo han convertido en una figura admirada por el público.

En cuanto a su labor humanitaria, Pacino ha participado en iniciativas de ayuda ante desastres y de defensa de derechos a nivel internacional. Asimismo, apoya proyectos culturales del Centro Shakespeare de Los Ángeles.