Detienen a hombre investigado por robos violentos en La Paz, BCS

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LA PAZ, BCS, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Un hombre de 39 años, identificado como Elías N, considerado objetivo prioritario por presunta participación en robos con violencia en La Paz y Comondú, municipios de Baja California Sur, fue capturado por autoridades tras un operativo.

Acciones de la autoridad

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmaron que lograron su detención y este día se encuentra puesto a disposición de las autoridades. La detención ocurrió derivado de un cateo en un domicilio en las calles Segismundo Tamaral y Naranja, en la colonia Borrego Cimarrón, en La Paz.

El hombre contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por robo de vehículo con violencia y robo calificado cometido con violencia, además de estar relacionado con al menos otras dos carpetas de investigación por delitos similares.

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Detalles confirmados

En una de las investigaciones, las autoridades sostienen que el pasado mes de abril, Elías N presuntamente amenazó con un arma de fuego a una mujer de la tercera edad para despojarla de un automóvil color rojo, el cual posteriormente fue recuperado por autoridades.

La PGJE enfatizó que por estos hechos el hombre era considerado un "objetivo prioritario" para las corporaciones de seguridad.

Tras su captura, Elías N fue trasladado al Centro de Justicia Penal y ha sido puesto a disposición de un juez de control, quien deberá determinar su situación jurídica.