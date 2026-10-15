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Figura histórica de Cruz Azul respalda a Santiago Giménez

Reynoso considera que el momento actual de Giménez es solo un reto en su carrera profesional.

Por Redacción

Octubre 15, 2026 05:17 p.m.
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Figura histórica de Cruz Azul respalda a Santiago Giménez
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      No es un secreto que Santiago Giménez, uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección en Europa, atraviesa un momento complicado en su carrera. El atacante de la Selección Mexicana ha enfrentado dificultades para encontrar regularidad y recuperar su mejor versión goleadora en los últimos meses, una situación que ha provocado cuestionamientos sobre su presente en el futbol del Viejo Continente.


      Sin embargo, entre las críticas también han surgido voces que respaldan al canterano de Cruz Azul. Una de ellas es la de Juan Reynoso, histórico personaje de la institución celeste tanto como jugador como entrenador, quien conoce de cerca las cualidades del atacante y se mostró convencido de que su talento terminará por abrirle las puertas del éxito.

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      El actual director técnico de Necaxa, quien tuvo la oportunidad de dirigir a Giménez durante su etapa en Cruz Azul, destacó la fortaleza mental y la capacidad de adaptación del delantero, hoy enfocado en consolidarse con el Porto de Portugal.
      "Santi es un chico muy inteligente, muy humilde y que siempre busca reinventarse. Esto es simplemente un reto más en una carrera en la que ya ha superado situaciones complejas. No me sorprendería que en el corto plazo termine siendo una de las figuras del Porto y que, posteriormente, regrese a una liga de mayor exigencia. Incluso, podríamos estar hablando de un delantero consolidado en la Premier League dentro de dos o tres años", aseguró Reynoso.
      El estratega peruano considera que el momento actual del atacante está lejos de definir su trayectoria y que terminará convirtiéndose en una etapa de aprendizaje.
      "Todo lo que está viviendo hoy será apenas una anécdota. Estoy convencido de que Santi se va a imponer a esta coyuntura, porque no refleja la verdadera dimensión de lo que puede llegar a ser su carrera", concluyó.

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