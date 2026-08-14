Guardia de Liverpool Perisur acusa a joven afromexicana de robo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En los últimos días un presunto caso nuevo de discriminación racial ha generado indignación entre usuarios en redes sociales, luego de que un video se difundiera en la plataforma de TikTok por una joven de origen afromexicano.

La grabación fue compartida en la plataforma este jueves de agosto por la usuaria Nathalie, quien habría asistido el martes a la tienda Liverpool ubicada en el centro comercial Perisur en la CDMX, para comprar una prenda de vestir.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, la joven comenzó a grabar cuando notó que una guardia de seguridad de la sucursal la seguía. Al preguntarle por la razón, ésta le habría hecho un comentario despectivo, refiriéndose a su aspecto físico y el color de su piel.Mujer denuncia discriminación en Liverpool PerisurDe acuerdo con la joven, el elemento de seguridad la habría seguido por el interior de la tienda y cuando iba a salir fue detenida y señalada por supuestamente tratar de robar un artículo, por lo que tomó la decisión de grabar la acusación.Luego de que llegarán más personal del establecimiento, la joven abrió su mochila y sacó todas sus pertenencias para comprobar su inocencia, mostrando uno por uno los objetos que traía, como libros, folder, lapicera, libretas y audífonos.Una vez que sacó todo y darse cuenta de su error, la guardia se alejó sin decir nada más. Según lo explicado por Nathalie, durante su recorrido en la tienda nunca se acercó de forma inusual a las prendas, ni descolgó nada de los exhibidores o ingreso a los probadores con mercancía.La joven externó su enfado en redes, pues luego de ser acusada falsamente por robo, esperaba una disculpa por parte de la guardia. En respuesta, Nathalie pidió hablar con la persona a cargo del elemento de seguridad, identificada bajo el nombre de "Marina", para revisar las cámaras de vigilancia.Según las declaraciones de la guardia, la joven no solo habría tomado objetos de la tienda para llevarse sin pagar, sino que también habría escondido mercancía en el establecimiento. "Es perfilamiento por color de piel, tu dime por qué otra razón me va a agarrar así", instó Nathalie.Hasta el momento la cadena comercial no ha emitido ningún señalamiento al respecto. No obstante, la joven señaló que ya había solicitado el apoyo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), organismo encargado de promover la igualdad.