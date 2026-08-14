logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Guardia de Liverpool Perisur acusa a joven afromexicana de robo

El caso fue reportado al COPRED para investigar presunta discriminación racial en la tienda Liverpool.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 02:37 p.m.
A
Guardia de Liverpool Perisur acusa a joven afromexicana de robo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En los últimos días un presunto caso nuevo de discriminación racial ha generado indignación entre usuarios en redes sociales, luego de que un video se difundiera en la plataforma de TikTok por una joven de origen afromexicano.


      La grabación fue compartida en la plataforma este jueves de agosto por la usuaria Nathalie, quien habría asistido el martes a la tienda Liverpool ubicada en el centro comercial Perisur en la CDMX, para comprar una prenda de vestir.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, la joven comenzó a grabar cuando notó que una guardia de seguridad de la sucursal la seguía. Al preguntarle por la razón, ésta le habría hecho un comentario despectivo, refiriéndose a su aspecto físico y el color de su piel.

      Mujer denuncia discriminación en Liverpool Perisur
      De acuerdo con la joven, el elemento de seguridad la habría seguido por el interior de la tienda y cuando iba a salir fue detenida y señalada por supuestamente tratar de robar un artículo, por lo que tomó la decisión de grabar la acusación.
      Luego de que llegarán más personal del establecimiento, la joven abrió su mochila y sacó todas sus pertenencias para comprobar su inocencia, mostrando uno por uno los objetos que traía, como libros, folder, lapicera, libretas y audífonos.
      Una vez que sacó todo y darse cuenta de su error, la guardia se alejó sin decir nada más. Según lo explicado por Nathalie, durante su recorrido en la tienda nunca se acercó de forma inusual a las prendas, ni descolgó nada de los exhibidores o ingreso a los probadores con mercancía.
      La joven externó su enfado en redes, pues luego de ser acusada falsamente por robo, esperaba una disculpa por parte de la guardia. En respuesta, Nathalie pidió hablar con la persona a cargo del elemento de seguridad, identificada bajo el nombre de "Marina", para revisar las cámaras de vigilancia.
      Según las declaraciones de la guardia, la joven no solo habría tomado objetos de la tienda para llevarse sin pagar, sino que también habría escondido mercancía en el establecimiento. "Es perfilamiento por color de piel, tu dime por qué otra razón me va a agarrar así", instó Nathalie.
      Hasta el momento la cadena comercial no ha emitido ningún señalamiento al respecto. No obstante, la joven señaló que ya había solicitado el apoyo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), organismo encargado de promover la igualdad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Guardia de Liverpool Perisur acusa a joven afromexicana de robo
      Guardia de Liverpool Perisur acusa a joven afromexicana de robo

      Guardia de Liverpool Perisur acusa a joven afromexicana de robo

      SLP

      El Universal

      El caso fue reportado al COPRED para investigar presunta discriminación racial en la tienda Liverpool.

      Detienen a conductor con 217 kilos de cocaína
      Detienen a conductor con 217 kilos de cocaína

      Detienen a conductor con 217 kilos de cocaína

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República presentó la imputación y el juez dictó prisión preventiva oficiosa.

      Laura Itzel Castillo pospone informe por fractura de tobillo
      Laura Itzel Castillo pospone informe por fractura de tobillo

      Laura Itzel Castillo pospone informe por fractura de tobillo

      SLP

      El Universal

      La presidenta del Senado sufrió una fractura de tobillo el 11 de agosto y aplazó su informe previsto para el 17.

      FGE y bienestar animal rescatan 13 perros en Puebla
      FGE y bienestar animal rescatan 13 perros en Puebla

      FGE y bienestar animal rescatan 13 perros en Puebla

      SLP

      El Universal

      Los perros fueron trasladados para valoración médica y cuidado integral.