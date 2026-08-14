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Seguridad

Cae pareja por doble homicidio en Zaragoza

Las investigaciones de la PDI permitieron identificar y detener a los presuntos responsables

Por Redacción

Agosto 14, 2026 02:53 p.m.
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Cae pareja por doble homicidio en Zaragoza
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó órdenes de aprehensión por reclusión en contra de Rubi "N" y José "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en concurso real con el delito de homicidio calificado.

      Los mandamientos judiciales se relacionan con los hechos ocurridos en julio de 2026, en la localidad de Las Borrachas, anexo a la comunidad La Esperanza, en el municipio de Zaragoza, donde dos mujeres perdieron la vida a consecuencia de lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

      Como resultado de las investigaciones realizadas por la Policía de Investigación (PDI), se estableció que los hechos habrían sido planeados y perpetrados por varios sujetos, logrando identificar entre los posibles autores a las dos personas ahora detenidas. Con los elementos obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes.

      Agentes de la Subdirección Zona Rural de la PDI localizaron a ambos imputados recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de la Delegación La Pila, por lo que se les notificó el mandamiento judicial en su contra, así como los derechos que les asisten como personas detenidas, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

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