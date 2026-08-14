Banco Mundial destina 200 mdd por tragedia en Colombia

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El Banco Mundial anunció una asignación de 200 millones de dólares para apoyar la respuesta de emergencia tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto.

Según un comunicado, la institución financiera multilateral "está trabajando con el gobierno colombiano y otros socios para el desarrollo para atender las necesidades inmediatas causadas por el terremoto y sentar las bases para la recuperación del país".

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Además de la asignación, el Banco Mundial anunció que se está llevando a cabo la Evaluación Global Rápida de Daños por Terremoto (GRADE) para proporcionar al gobierno una estimación inicial de las pérdidas económicas ocasionadas por el sismo.El gobierno de Bogotá respondió al anuncio con un mensaje del vicepresidente José Manuel Restrepo, expresando "profundo agradecimiento por la solidaridad mostrada hacia Colombia y por la movilización de 200 millones de dólares para apoyar la respuesta a esta emergencia".