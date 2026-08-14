logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

FGE y bienestar animal rescatan 13 perros en Puebla

Los perros fueron trasladados para valoración médica y cuidado integral.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 01:58 p.m.
A
FGE y bienestar animal rescatan 13 perros en Puebla
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un total de 13 caninos que se encontraban en condiciones insalubres y de maltrato fueron rescatados en una colonia de la capital poblana.


      Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), de manera conjunta con personal de distintas instituciones de bienestar animal, quienes efectuaron una intervención ministerial en un inmueble de la colonia Villa Verde II de la ciudad de Puebla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Y es que una denuncia alertó sobre la presencia de ejemplares en estado de desnutrición y abandono dentro de un departamento, por lo que durante el operativo se confirmaron las condiciones inadecuadas del espacio y se puso salvo a los 13 perros de raza mestiza.
      Durante la diligencia, personal de la FGE y de la Dirección de Bienestar Animal del SEDIF, la Dirección de Protección Animal del Municipio de Puebla y la Dirección de Bienestar Animal del Municipio de Cuautlancingo, trasladaron a los animales a las instalaciones de las instancias de bienestar animal participantes para su valoración médica, alimento y cuidado integral.
      En tanto, se mantiene abierta la investigación en contra de un hombre identificado como Nahúm "N"., quien es investigado por su probable responsabilidad en el delito contra los animales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      FGE y bienestar animal rescatan 13 perros en Puebla
      FGE y bienestar animal rescatan 13 perros en Puebla

      FGE y bienestar animal rescatan 13 perros en Puebla

      SLP

      El Universal

      Los perros fueron trasladados para valoración médica y cuidado integral.

      Morena acusa injerencia política extranjera
      Morena acusa injerencia política extranjera

      Morena acusa "injerencia política extranjera"

      SLP

      El Universal

      El partido guinda reafirma la soberanía de México y rechaza la medida contra el hijo del expresidente.

      Sheinbaum rechaza tensión por respuesta de Andy López a EU
      Sheinbaum rechaza tensión por respuesta de Andy López a EU

      Sheinbaum rechaza tensión por respuesta de "Andy" López a EU

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum señaló que la derecha mexicana usa la cancelación de visas como argumento político contra México.

      Harfuch participa en conferencia DEA en Argentina para mostrar avances
      Harfuch participa en conferencia DEA en Argentina para mostrar avances

      Harfuch participa en conferencia DEA en Argentina para mostrar avances

      SLP

      El Universal

      La participación de Harfuch busca mostrar resultados positivos y fortalecer la soberanía nacional.