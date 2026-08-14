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Laura Itzel Castillo pospone informe por fractura de tobillo

La presidenta del Senado sufrió una fractura de tobillo el 11 de agosto y aplazó su informe previsto para el 17.

Por El Universal

Agosto 14, 2026 02:04 p.m.
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Laura Itzel Castillo pospone informe por fractura de tobillo
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      La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, pospuso su Informe de Actividades Legislativas que estaba previsto para el próximo lunes 17 de agosto debido a la fractura de un tobillo que reportó el pasado 11 de agosto.


      Por medio de redes sociales, la senadora morenista agradeció también las muestras de afecto recibidas tras informar, sin más detalles, que había sufrido una fractura por la que actualmente se encuentra hospitalizada y en espera de una cirugía.

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      "Buena tarde: Les comparto que, debido a la fractura que sufrí, me veo en la necesidad de posponer mi Informe de Actividades Legislativas, programado para el próximo lunes 17 de agosto. Agradezco profundamente sus llamadas, mensajes y buenos deseos, así como todas las muestras de afecto que he recibido, mismas que son correspondidas. Aprovecho para enviarles un fraternal saludo", expresó en su cuenta de X.
      Apenas el pasado 9 de agosto la presidenta del Senado de la República había anunciado que el próximo lunes 17 de agosto presentaría su informe anual, en el cual abordará los detalles de las labores que ha realizado en su encargo que comenzó el 1 de septiembre de 2025 y que terminará el próximo 31 de agosto, un día antes de asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.
      Pese a la fractura, la morenista aseguró que en coordinación con su equipo de trabajo continuaría atendiendo la agenda legislativa y se mostró positiva frente al incidente.
      "Me encuentro optimista. Los especialistas me han informado que será necesario esperar a que disminuya la inflamación de mi tobillo para poder realizar la intervención quirúrgica que permita atender adecuadamente mi fractura. Por esta razón, continuaré hospitalizada durante algunos días más", escribió en una publicación en redes sociales.

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