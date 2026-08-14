Jubilados de CFE protestan por el recorte a pensiones

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Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabezados por Ignacio Pecina Carrizales, reiniciaron las protestas por la reforma del artículo 27 de la Ley de Pensiones, que les reduce la pensión en cantidades variables, para no obtener más ingresos que el sueldo oficialmente registrado para la titular de la Presidencia de la República.

En esta ocasión, los jubilados se apostaron frente a la Superintendencia de Comercialización de la CFE para llenar una encuesta de petición, que pide reconsiderar el recorte de la pensión a los trabajadores que fueron afectados.

En la protesta, establecieron una diferencia, porque iniciaron la encuesta, aunque admiten que todavía falta que tenga efectos vinculatorios.

La manifestación anterior ocurrió de manera simultánea en todos los estados, en las delegaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la movilización de este viernes, se concentra en las propias superintendencias.

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Para las cuentas de ahora, ya hay una lista de sesenta jubilados que sufrieron el recorte de los recursos de la pensión, a pesar de que el valor ya estaba determinado y se encontraba en operación.

Precisan que aún con la violación a la no retroactividad, aplicada por la Suprema Corte de Justicia, hay más jubilados pero a ellos no se les fue aplicado el descuento.